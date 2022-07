Drones en el sector fotovoltaico, con RPAS GreenTech Emprendedores de Hoy

En la actualidad es una tendencia el uso de plantas fotovoltaicas en todo el mundo, ya que la humanidad está apostando por el uso de fuentes de energía renovables sostenibles y amigables con el medioambiente y con el planeta Tierra. Hoy en día, es común ver infraestructuras con una cantidad considerable de paneles solares distribuidos en grandes extensiones de terreno ubicados, sobre todo, en las áreas más alejadas de las ciudades. Para supervisar el funcionamiento de estos, se están integrando las nuevas tecnologías. Un ejemplo de esto es la demanda de los drones en el sector fotovoltaico, ya que son una herramienta eficaz que está dando buenos resultados. En ese sentido, todo aquel que necesite adquirir este tipo de productos, puede acudir a empresas como RPAS GreenTech, la cual tiene su sede física en Navarra.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar los drones en el sector fotovoltaico? Las plantas fotovoltaicas tienen, por lo general, una cantidad considerable de paneles a los que se les debe garantizar vigilancia, cuidado y mantenimiento. Sin embargo, esto resulta una tarea compleja, puesto que se debe invertir mucho tiempo para tal fin y hacer inspecciones inconsistentes. Afortunadamente, los avances tecnológicos han permitido la creación de drones en el sector fotovoltaico, los cuales se han convertido en una verdadera solución.

Con la ayuda de los drones, ya no es necesario que las empresas inviertan dinero en contratar personal para la supervisión de las plantas fotovoltaicas, dado que las naves no tripuladas pueden cumplir con esta labor con resultados satisfactorios.

Para quienes no lo saben, resulta imprescindible una exhaustiva supervisión de las plantas solares, pues estas pueden verse afectadas por la suciedad, por el clima, por algunos animales o sencillamente degradarse con el tiempo, lo que se traduce en una disminución de la eficiencia energética.

Por qué optar por drones en el sector fotovoltaico La empresa RPAS GreenTech comercializa los equipos más competitivos para el sector fotovoltaico. Se trata de los drones AUTEL de última tecnología, los cuales cuentan con elementos efectivos como las cámaras térmicas, diseñadas para cubrir las necesidades de las empresas dedicadas al área energética.

Estos drones se caracterizan por la eficiencia, ya que ayudan a recolectar información de forma más rápida que la que se puede suministrar a través de las inspecciones tradicionales. Además, los datos recabados son fiables y los informes son precisos. Asimismo, las aeronaves son capaces de identificar problemas con la ayuda de datos infrarrojos y visuales.

Optar por los drones AUTEL es una buena decisión que puede mejorar la productividad y rentabilidad de la planta, incrementar la seguridad de los trabajadores, pues no tendrán que adentrarse en entornos adversos, y mejorar la gestión de la información por el hecho de que puede ser administrada y guardada.



