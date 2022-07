C&B Señor ofrece máquinas vending para eventos multitudinarios Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 13:40 h (CET)

Las máquinas vendingson unas de las soluciones de autoconsumo más innovadoras que se han desarrollado en el sector comercial. Hoy en día, son muy solicitadas por empresas y administraciones para proveer a las personas de productos en distintas actividades y eventos públicos.

C&B Señor es una de las empresas en España que ofrece este tipo de máquinas. Además, presentan un modelo que no contamina el medioambiente, incentivando el uso de materiales recuperables y reutilizables.

Usar máquinas expendedoras en eventos multitudinarios Desde su aparición a finales del siglo XIX, las máquinas vending revolucionaron el concepto de compraventa de productos y actualmente sirven para vender todo tipo de bebidas, comida, productos de farmacia e incluso se personalizan para vender cualquier tipo de producto. Estas son especialmente útiles en actividades deportivas, convenciones, ferias, conciertos y más eventos públicos donde asiste mucha gente. En este sentido, la compañía C&B Señor presenta una gama de máquinas vending ideales para proveer a las personas de estos productos en cualquier evento.

Esta empresa pone a disposición el alquiler de estas máquinas, junto a un servicio completo que incluye su instalación y mantenimiento durante la realización de las actividades. De igual forma, ofrece un servicio técnico especializado para resolver rápidamente cualquier incidente o avería durante el trascurso de la actividad. Adicionalmente, presenta un amplio catálogo de productos para surtir las máquinas, entre los que se incluye una gran variedad de snacks, sándwiches, galletas, bollería, platos, gominolas, refrescos, agua y mucho más.

Máquinas vending con soluciones sostenibles para distintos sectores Con el paso de los años, se ha perfeccionado la utilización y funcionalidades de estas máquinas y ahora se pueden encontrar distintas modalidades, como las máquinas vending sostenibles. El concepto de estas radica en los materiales utilizados en los productos de las máquinas, que básicamente se sustituyen por envases reutilizables. Por ejemplo, los envases plásticos y los vasos desechables se cambian por botellas y vasos de vidrio y de cerámica. C&B Señor ofrece este tipo de máquinas para ser alquiladas o vendidas.

En este sentido, tiene máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes, de EPI’s, de snacks, de parafarmacia, máquinas de café y fuentes de agua. Por otro lado, presenta sus máquinas vending con soluciones para distintas entidades como hoteles, oficinas, hospitales, gimnasios, pymes, centros de estudio y universidades.

Las máquinas vending de C&B Señor representan una opción de autoconsumo en eventos y actividades públicas que no solo satisface una necesidad comercial, sino que es respetuosa con el medioambiente.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.