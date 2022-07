El material de fitness que todo el mundo debería tener en casa Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 13:37 h (CET)

Hacer ejercicio es fundamental para mantenerse saludable y disfrutar de una mejor calidad de vida. En la actualidad no es estrictamente necesario tener que ir a un gimnasio para ejercitarse, sino que en el mercado ya existe una gran variedad de material de fitness, accesible y perfecto para tener en casa y poder entrenar cómodamente en la privacidad del hogar.

No hace falta demasiado material, pero es recomendable tener un mínimo que sea adecuado al nivel de cada uno, y siempre que se sepa utilizarlo de la manera correcta se sacará el máximo provecho. En tiendas online especializadas en material deportivo y de fitness como PROGES, se puede encontrar todo lo que una persona necesita para tener su propio gimnasio en casa sin gastar mucho dinero.

Material fitness mínimo necesario para tener un gimnasio propio en casa La clave está en elegir lo necesario y saber utilizarlo, por lo que sin tener que realizar una gran inversión se puede tener un gimnasio propio en casa y entrenar de manera eficiente. En otras palabras, no hace falta contar con un juego completo de pesas, bicicletas elípticas, cintas de correrm etc. para poder entrenarse, sino que con poco material pequeño, bien utilizado, se puede conseguir los objetivos que se marquen. A continuación se propone una lista de recomendaciones que la firma PROGES da a quienes quieran crear su gimnasio en casa. Se recomienda disponer, al menos, de una colchoneta de fitness, un pack de minibandas elásticas de distintas resistencias, dos o tres pares de mancuernas de distinto peso y una o dos bandas elásticas grandes de resistencia. Todo esto combinado con objetos domésticos y un buen programa de entrenamiento, asegurará resultados iguales o mejores que los que se lograrían en un gimnasio. Lo ideal es ir completando el equipo poco a poco pero de manera constante.

Un lugar donde encontrar todo el material fitness necesario Encontrar todos estos equipos y que enseñen a utilizarlos correctamente no es para nada complicado. De hecho, la tienda online PROGES cuenta con un amplio catálogo en el que se encuentra todo lo mencionado, de excelente calidad y a precios muy competitivos. Además de eso, la tienda constantemente actualiza su stock.

Hay que mencionar, además, que ahora mismo PROGES está regalando a sus usuarios 2 semanas de entrenamiento online a cargo de un entrenador personal, quien ajustará los ejercicios a las necesidades y características del cliente. Una vez que el usuario haya adquirido su material para entrenar en la tienda, el entrenador se pondrá en contacto para elaborar y supervisar el entrenamiento desde el primer día. Por otro lado, si el cliente lo prefiere, podrá también acceder a un programa de entrenamiento en modalidad presencial, en grupo y al aire libre junto a un entrenador profesional. Si se juntan al menos 5 o 6 personas se podrá solicitar un entrenador en el lugar y horario que se quiera.



