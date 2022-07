Retiros experienciales para emprendedoras de negocios de marca personal, de la mano de Mireia R. Martínez Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 13:00 h (CET)

Es posible potenciar la marca personal con retiros experienciales. Los retiros experienciales se componen de actividades, formaciones y dinámicas que se realizan de forma presencial buscando maximizar el desarrollo personal y profesional de las personas asistentes que ayudan a ganar claridad a la hora de desarrollar su negocio digital.

Sobre este tema, Mireia R. Martínez, una destacada mentora de marca personal y negocios digitales señaló que esta práctica se basa en la introspección, el retarse a uno mismo y el vivir experiencias que ayuden a cuestionarse los próximos pasos y acciones a dar.

Sembrando la semilla para que se generen una serie de cambios que ayudan a obtener nuevas perspectivas sobre el entorno y la forma de abordarlo positivamente.

Por qué las emprendedoras necesitan retiros experienciales Mireia R. Martínez ha trabajado desde 2016 como mentora de marca personal. Durante ese tiempo respaldó a más de 500 emprendedores del sector para que concretaran sus proyectos de negocios digitales. Ayuda a sus clientes a construir una marca fuerte y sólida, a comunicar de forma efectiva los mensajes y acortar los ciclos de venta.

Esta consultora siempre está buscando nuevos mecanismos que permitan a las personas alcanzar sus metas. Dentro de esas herramientas que se han incorporado a sus asesorías están los retiros experienciales. Mireia dice que se trata de una experiencia que tiene como objetivo la transformación de la persona desde dentro en un corto periodo de tiempo, una sacudida de inspiración, motivación y acción que lleva sí o sí a la evolución y revolución de los negocios de los asistentes.

Esa transformación permite un autoconocimiento que hará a las personas conscientes de sus fortalezas y de lo que son capaces de hacer. Cuando se logra una comprensión sobre este tema se tiene una visión completa del negocio que se quiere emprender y su verdadero alcance. Todo ello se facilita cuando se desarrolla dentro de un entorno que favorece todo ese proceso. Para ello no hay nada como crear el espacio para ello, hacer que las emprendedoras reserven un tiempo para su cliente VIP, su negocio, sacando a la gente de tu entorno habitual y creando un proceso de inmersión exclusivo de desarrollo personal y profesional con foco en sus metas y objetivos.

Más conexión para la marca Como mentora, Mireia R. Martínez aprovecha el carácter intimista de estos retiros experienciales para que den el siguiente paso en sus proyectos. Ella lo denomina “traspasar la pantalla”, que significa que el emprendimiento logre conectar con las necesidades de su audiencia y mejorar los niveles de fidelización gracias a la conexión emocional y las vivencias que experimentan. Dice que esos dos aspectos serán fundamentales en el crecimiento y consolidación del negocio.

La importancia de estos retiros experienciales es que sirven de contexto para que las personas obtengan las herramientas para crear y consolidar sus propias marcas. Por eso, recomienda sin duda la organización de este tipo de servicios experienciales a todos los negocios de marca personal.

Mireia R. Martínez no solo enseña a diseñar y paquetizar servicios o productos de forma más atractiva, sino que además de organizar retiros y programas experienciales también ayuda a sus clientes a crearlos, de forma que maximice el posicionamiento, la rentabilidad y la fidelización de los negocios de marca personal.

Añadir el ingrediente experiencia y emocional se vuelve indispensable para crear un proyecto diferenciador que deje huella en el tiempo, especialmente cuando se trata de los emprendimientos digitales.



