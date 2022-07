INDRESMAT Ibérica, fabricante de KLIMA-PUR Windows, alcanza los 1,5 millones de euros de financiación pública desde su creación tras iniciar un nuevo proyecto Europeo (SURPASS)

Actualmente, emprender con una idea disruptiva y orientada a la sostenibilidad puede suponer un reto casi imposible para quienes se inician en el sector industrial. Esto se debe a que, a diferencia de los negocios digitales, esta industria requiere de una inversión inicial muy superior para cubrir diferentes aspectos como personal cualificado, infraestructura, equipos y patentes, entre otros elementos.

En este contexto, la falta de ecosistemas de inversión privada industrial en Europa y especialmente en España, representa otro de los desafíos a los que startups como INDRESMAT SL han tenido que hacer frente para salir adelante en la industria de la construcción, enfocándose en ofrecer alternativas sostenibles para optimizar la eficiencia energética de edificios y viviendas. Esta compañía, conocida por ser los creadores de KLIMA-PUR Windows, ha superado la cifra de 1,5 M€ de financiación pública desde su creación tras iniciar un nuevo proyecto Europeo (SURPASS), donde la empresa trabajará en el desarrollo de una nueva tecnología de reprocesado de poliuretano y en el desarrollo de nuevos materiales de bio-poliuretano junto a otras 13 empresas y organizaciones europeas de alto nivel.

Una alternativa sostenible para el sector residencial KLIMA-PUR es una carpintería maciza fabricada íntegramente con poliuretano para ventanas y puertas de elevada eficiencia energética que evita los puentes térmicos, muy diferente a las demás utilizadas en el sector de la construcción. El poliuretano destaca como un material versátil, conocido por su excelente capacidad de aislamiento térmico y acústico. Las ventanas elaboradas con este material sostenible figuran como una alternativa innovadora, eficiente y completamente alineada con el desarrollo de la economía circular, ya que las ventanas son un elemento que contribuye a disminuir el consumo energético en edificios y viviendas. Al mismo tiempo, se presentan en el mercado como una opción duradera y de alta calidad.

Además de lograr una óptima eficiencia energética, las ventanas KLIMA-PUR se caracterizan por su aislamiento acústico, lo que permite disminuir los ruidos provenientes del exterior, así como también por contar con diseños elegantes que aportan belleza estética a las construcciones donde son instaladas. Todos estos aspectos contribuyen fuertemente a que este material sea el nuevo líder del mercado en el futuro frente a sus competidores actuales (PVC, aluminio y madera), siendo una alternativa muy favorable tanto para el desarrollo de la industria de la ventana en España como para otros países alrededor del mundo.

Más de 1.5 M€ en financiación pública a fondo perdido A diferencia de otras startups, INDRESMAT SL se ha centrado en los proyectos de largo plazo que permitan el desarrollo sostenible del negocio en lugar de crecer en valoración rápidamente a base de múltiples rondas de inversión. Y es que esta empresa parece tenerlo todo a favor para convertirse en una gran empresa en el futuro (capacidad de innovación, calidad de producto, momento del mercado, legislación, etc.). Con el foco en las ayudas públicas, esta compañía innovadora ya ha superado los 1,5 M€ de financiación en diversos proyectos regionales, nacionales y europeos, conservando así los fundadores el 100 $ de sus participaciones sociales en la compañía, aspecto que le ha permitido desarrollar de forma independiente un ecosistema colaborativo con proveedores, aliados y clientes para su llegada al mercado, convirtiéndose en el hito más importante para cualquier empresa. No obstante, la empresa está trabajando en un plan para incorporar inversores y no descarta en el futuro salir a bolsa para escalar el negocio.

En relación a la bioeconomía y un aspecto diferenciador de INDRESMAT SL con cualquier otra empresa de su sector, es su capacidad de formular y desarrollar materiales de baja huella de carbono con materia prima procedente de fuentes renovables en un contexto de eficiencia energética y economía circular. El objetivo es lograr que KLIMA-PUR Windows se expanda a nivel internacional, se afiance en el mercado y tenga disponibilidad a gran escala, alcanzando así un gran impacto medioambiental que viene siendo el principal objetivo del negocio, así como contribuir al desarrollo del tejido industrial a nivel nacional y europeo.