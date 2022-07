¿Cuáles son los beneficios del análisis de permanencia que ofrece iurny? Emprendedores de Hoy

Para cualquier empresa, la lealtad del cliente es un elemento fundamental, que garantiza el desarrollo y el crecimiento del negocio. Sin embargo, no solo basta con ofrecer un producto o un servicio de calidad, sino que también es necesario llevar a cabo estrategias de fidelización que aseguren la permanencia de los clientes.

En este sentido, la firma proveedora de soluciones SAAS iurny ofrece a las pymes la posibilidad de no solo mejorar su comunicación con los clientes, sino también de acceder a un análisis de permanencia para anticiparse al abandono de los mismos y así desarrollar campañas de fidelidad para mantener a sus usuarios.

Análisis de permanencia, una herramienta vital para campañas de fidelización efectivas iurny, encargada de ofrecer soluciones de marketing digital orientadas fundamentalmente a mejorar la comunicación de las empresas con sus clientes. Facilitan la apertura de canales de comunicación digital efectivos que ayudarán, entre otras cosas, a mejorar el compromiso de los clientes con una marca (engagement) y la conversión de los usuarios a través de su página web o app.

Estas y otras herramientas que proporciona la tecnología iurny a las pymes ofrecen también la posibilidad de acceder a informes en los que se puede encontrar un análisis de permanencia de sus clientes. En este, se permite evaluar de manera detallada la efectividad que han tenido las estrategias de marketing utilizadas en sus usuarios y anticiparse a un posible abandono de sus clientes. Con esta información, el negocio podrá reorientar a tiempo sus estrategias de fidelización, ajustando lo que haga falta para crear nuevas campañas de fidelidad, orientadas a evitar el abandono de los usuarios propensos a irse y asegurar la permanencia del resto.

Un e-book que puede ayudar a las empresas a atraer clientes y lograr la fidelización Actualmente, iurny tiene disponible une-book sobre el análisis de permanencia en el que se encuentra especificado de manera clara y detallada todo lo necesario para la reactivación de la comunicación con clientes mediante el retargeting digital. En el e-book se encuentran algunos consejos prácticos para lograrlo, además de las soluciones que iurny tiene para ofrecer, por ejemplo, en cuanto al control del delay del envío, cierre de clientes que abandonaron un proceso, mejoras en el branding, dirigirse a clientes potenciales y más. Todo esto, combinado con un efectivo análisis de permanencia del cliente, será la mejor estrategia para mantener la lealtad de los usuarios, atraer nuevos clientes, impulsar las ventas y asegurar el desarrollo de un negocio.

Para descargar el e-book de iurny, solo hay que acceder a su sitio web, y en la sección de recursos, este se encuentra disponible para la descarga gratuita.



