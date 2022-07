Los 7 libros de motivación, crecimiento personal, inspiración y management para este verano

Si se puede sacar algo positivo de la crisis sanitaria, es que la afición a la lectura se ha incrementado. Este cambio de hábitos pandémicos -recuperando sabias costumbres- ha traído un crecimiento exponencial en los llamados libros de autoayuda, con todos los prejuicios que la etiqueta conlleva.

Lejos de esos libros de crecimiento personal, que prometen las claves del éxito en cinco pasos, desde Helpers Speakers proponen unos ensayos inteligentes y honestos sobre motivación, retos imposibles de aventureros, historias al límite, emprendimiento y autoliderazgo. Lecciones de vida.

1- Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo, de Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll de Helpers Speakers (Amazon) Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo se trata de una de las sorpresas de la temporada. No es un libro más al rebufo de los actos conmemorativos del V centenario de la primera vuelta al mundo de Elcano, sino que es mucho más.

Sin palabras. Así dejan con su último libro Raquel y Jesús, cofundadores de la agencia referente en motivación y formación ejecutiva, Helpers Speakers. A medio camino entre el ensayo histórico y el management, riguroso, extraordinariamente documentado (en las fuentes originales, evitando las imprecisiones y errores que van replicando casi todas las obras de “corta y pega” que han abordado el tema) y muy ameno e inspirador.

Una revisión de la gesta que cambió el mundo analizado con los ojos de la empresa actual y sus estilos de liderazgo. Es un libro que engancha desde la primera página. Se nota el bagaje de Raquel como historiadora y la trayectoria de ambos en el mundo de la empresa y en el campo del desarrollo personal y la motivación.

Los autores han embarcado en esta aventura a conferenciantes, que colaboran con sus reflexiones, tan relevantes como el superventas, Javier Iriondo; el experto en felicidad, Ángel Rielo; una de las mujeres latinas más influyentes en EE. UU., Bisila Bokoko; los aventureros Albert Bosch, Quico Taronjí o Nacho Dean; el TEDAX, Julio de la Iglesia; el ciclista, Luis Pasamontes; el experto en comunicación, Íñigo Sáenz de Urturi, o el referente en marca personal, José Noblejas.

Desde Helpers Speakers aseguran que es el lanzamiento más fuerte del mes y, probablemente, del año. Un libro sorprendente y “redondo”, muy necesario para que se conozca la verdadera historia de estos intrépidos marineros y dejarse contagiar con su liderazgo histórico. Garantizan que son 300 páginas de pura inspiración.

2- La niña que todo lo quería saber,de Teresa Viejo (Editorial Harper Collins) “¿Sabías que la gente curiosa vive más y mejor? ¿Qué la curiosidad cuida de tu cerebro? ¿Qué hay 7 tipos de curiosidad? ¿Quieres descubrir cuál es la tuya?”, de este modo invita a la lectura la sinopsis del libro.

Según su propia autora, “la curiosidad es la llave que abre todas las puertas”. En esta maravillosa, profunda y delicada obra, Teresa Viejo habla de las ganas de saber y la inagotable necesidad de aprender. De cómo la curiosidad inspira a la creatividad. De esa energía que empuja a observar, buscar, averiguar, investigar, indagar, a conectar con los demás.

Es el momento de explorar todas las posibilidades para potenciar la curiosidad. Es posible entrenarla con las sencillas prácticas que se comparten en este libro. Según Helpers Speakers, es muy recomendable.

3 y 4- Pequeño libro de la felicidad (14ª edición) y Pequeño libro del amor (4ª edición), de Ángel Rielo (Editorial Alienta, Planeta) No hay nada comparable con la sensación de vacío que se queda cuando se termina un libro que gusta. Con estas dos joyitas que Helpers Speakers recomienda no va a ocurrir, porque van a formar parte de los libros de cabecera, esos que se subrayan y releen una y otra vez. Son como un botiquín de emergencia para curar los rotitos del alma.

Ángel Rielo, más conocido como “Feliciólogo”, es un humorista al que hay que tomarse muy en serio, capaz de tocar los temas más complicados desde el humor, el amor y la psicología positiva. No son libros de autoayuda sino de autocoña, pues la risa es la medicina del alma.

Sostiene que hay dos tipos de personas: las que ven las cosas pasar y las que hacen que las cosas pasen.

5- Libre y salvaje: La gran aventura de la vuelta al mundo a pie (Zenith, de la editorial Planeta, 7ª edición) “El sentido de la vida es luchar por nuestros sueños y este viaje nace de un sueño: dar la vuelta al mundo caminando. Una aventura con mayúsculas, mi canto a la vida y a la libertad”. Nacho Dean es naturalista, explorador profesional y primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los 5 continentes. Habla desde la experiencia para ayudar a los demás a alcanzar sus metas.

El reto le llevó a recorrer durante tres años 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie, en solitario y sin asistencia. Durante el camino presenció un atentado terrorista en Bangladesh, escuchó dingos aullando alrededor de su tienda de campaña en Australia, le intentaron asaltar con machetes en El Salvador, estuvo frente a un rinoceronte en las junglas de Nepal, contrajo la fiebre chikungunya en México, experimentó la ayahuasca en Perú… Hay que recordar que con pequeños pasos se puede llegar muy lejos.

6- El liderazgo del gregario: Todo lo que he aprendido del trabajo en equipo durante mis 12 años como ciclista profesional (Alienta) ¿Quién estaría dispuesto a dar un paso atrás para que otro cruce la meta? ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar un triunfo personal a favor del éxito del equipo? Hay que estar hecho de una pasta especial para saber gestionar el ego y la ambición y anteponer el compromiso más allá de los propios intereses.

El ciclista Luis Pasamontes descubrió el éxito no por ganar carreras, sino por ser consciente de sus limitaciones y saber encontrar su sitio: ser gregario, es decir, ayudar al líder a lograr su meta. Pero la suya no es una historia de fracasos: trabajar para otros desplegó todo su potencial como ciclista y como persona.

Luis Pasamontes pertenecía al pelotón, anónimo y grupal, parece un rol ingrato, pero lo cierto es que sin gregarios, no hay triunfo. Nada ocurre sin ellos.

El papel del gregario es fundamental para que el equipo gane. Y esto es extrapolable al mundo empresarial. Cada uno tiene su lugar y su misión, por irrelevante que parezca o por más abajo se esté en la cadena alimenticia. Su compromiso con el objetivo es del 100%.

El mensaje de Luis Pasamontes Rodríguez está claro: es importante sentirse orgulloso de lo que se es y lo que se aporta al equipo. No ser el mejor no implica ser malo. Todos juntos, repartiendo roles, respetando, comunicando y confiando, así se superan las etapas más difíciles. No todos están capacitados para ser el líder de un equipo o el CEO de una empresa. Saber encontrar el sitio es importante.

7- El miedo es de valientes: Los secretos de un TEDAX para desactivar el miedo y pasar a la acción ¿Quién quiere cortar el cable rojo del miedo y desactivarlo para siempre? Tener miedo es inevitable, pero vencerlo es una decisión.

Julio de la Iglesia, TEDAX en activo, sabe lo que es sentir miedo. Cada día se enfrenta a ello en su trabajo como desactivador de explosivos. También es experto en desactivar otro tipo de bombas: las que están en la cabeza. Actualmente, es el referente indiscutible en la gestión del miedo.

Si se busca controlar una situación que causa temor, ser un mejor líder o alcanzar las metas que se han propuesto, aquí se encontrará un manual práctico e inspirador para ayudar a lograr los objetivos personales y profesionales. El miedo es de valientes y va a mostrar el camino para sacar al héroe que se lleva dentro, con coraje y determinación.

Estas páginas no se recrean en el miedo, sino que ahondan en el valor de ser uno mismo, en el descubrimiento del propósito y son una excusa para hablar de valentía, autoliderazgo, sentido del deber, compromiso…

Helpers Speakers invita a leer uno, dos o todos los libros para disfrutar y aprender con todos ellos.