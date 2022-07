La importancia de contar con un buen software de control de presencia, por CEESA Emprendedores de Hoy

Para algunas empresas, la obligatoriedad de registrar las entradas y salidas de sus empleados puede convertirse en una amenaza. Sin embargo, un software de control horario facilita esta tarea.

La empresa CEESA, especialista en el diseño, creación e implementación de soluciones para llevar a cabo actividades de gestión empresarial, ofrece herramientas enfocadas en el control de presencia y el registro horario del personal de una organización. Para lograrlo, su departamento informático especializado garantiza un servicio de asistencia técnica de calidad para responder a cualquier inquietud presentada.

El software Presencia IGP ClickFINGER que ofrece CEESA permite gestionar digitalmente la plantilla de empleados En la actualidad, España tiene una normativa laboral que obliga a las empresas a llevar un registro horario con el objetivo de conocer el total de horas trabajadas por cada empleado. En ese sentido, el software Presencia IGP ClickFINGER es la solución perfecta para gestionar digitalmente las plantillas, con el registro de fichaje, las actividades efectuadas por departamento, los turnos, las vacaciones y las ausencias.

La ventaja de aplicar este sistema es que los directivos pueden gestionar de una forma eficaz el trabajo realizado, así como también determinar las incidencias como las faltas, los atrasos y las salidas fuera del horario establecido. Mientras que, en términos de accesibilidad, la arquitectura del programa permite alojarlo tanto en la empresa como en la nube, por lo que es posible acceder a la información desde cualquier dispositivo.

La app Presencia IGP de CEESA sirve para aquellos profesionales que físicamente no se encuentran en el centro habitual de trabajo Presencia IGP ClickFINGER es un software que permite fichar a los trabajadores desde diferentes dispositivos. En primer lugar, puede sincronizarse con máquinas de biometría de la marca Suprema. Con estas máquinas, los trabajadores pueden realizar su fichaje mediante huella digital, tarjeta RFID o incluso con la lectura de su cara. Por otro lado, también se puede habilitar un ordenador para que los trabajadores puedan fichar con su clave, o incluso, CEESA cuenta con su propia app para los trabajadores que habitualmente no se encuentran en la oficina. A través de la aplicación Presencia IGP App, los trabajadores pueden fichar desde su smartphone con total seguridad, así como realizar otras actividades como el acceso al registro histórico de sus fichajes. La app también puede funcionar como una intranet, por lo que permite recibir avisos y otras acciones como visualizar calendarios y turnos o solicitar días de vacaciones.

Esta solución es adaptable para empresas con personal móvil, ya que la información es subida al software de control horario de la oficina, con datos de geolocalización que comprueban si el fichaje se hace desde el puesto de trabajo. Como ventaja para el empleado, este puede visualizar toda la información referente a sus fichajes.

Al tener la opción de sincronizar la app con el software de control horario Presencia IGP ClickFINGER, el envío de fichajes se realiza en tiempo real si existe una conexión a internet. Para descargar esta herramienta, los usuarios pueden hacerlo directamente desde las tiendas de iOS y Android o la AppGallery de Huawei.

La empresa CEESA mantiene más de 30 años trabajando en la optimización de recursos empresariales de sus clientes, asesorando a empresas y autónomos en materia fiscal, contable y laboral. Su departamento de desarrollo de software de gestión permite obtener éxito en los proyectos de transformación digital.



