Las múltiples ventajas de los toldos, por Instalación de Toldos Comunicae

viernes, 8 de julio de 2022, 14:29 h (CET) Instalados en jardines, terrazas, balcones, pabellones solares, claraboyas o incluso directamente en las fachadas de los edificios donde hay que proteger las ventanas de los rayos del sol, los toldos son un dispositivo indispensable para mejorar el confort de la vivienda En la mayoría de los casos consisten en estructuras de tela que, mediante diversos mecanismos, se pliegan sobre sí mismas cuando no se utilizan.

¿Cómo funcionan los toldos?

Las funciones de la instalación de toldos son múltiples, dependiendo tanto del material constitutivo como del modelo concreto, son:

Protección de la privacidad

Defensa contra la radiación UV

Protección contra el calor

Ahorro de energía con el aire acondicionado

La usabilidad de los entornos exteriores

Funciones estéticas y decorativas Funcionamiento de los toldos

La principal ventaja de utilizar toldos solares es que limitan la entrada de luz y calor del exterior, sobre todo en las habitaciones especialmente expuestas a la radiación.

El alto nivel de protección contra los rayos ultravioleta depende del grosor y el tipo de tejido del toldo, que, si cumple con los estándares de calidad, es capaz de repeler hasta el 95% de la radiación.

Si no están apantalladas, las ventanas son atravesadas por dicha radiación, que una vez que entra a través del cristal, produce el dañino efecto invernadero, responsable de un aumento considerable de la temperatura del ambiente interior.

Limitar este fenómeno disminuye el consumo de energía de los sistemas de aire acondicionado con una considerable ventaja económica para el consumidor; de hecho, la temperatura en el interior de la casa puede bajar hasta 5 grados cuando el cristal está adecuadamente protegido.

¿Qué ventajas aportan los toldos?

Los toldos protegen eficazmente de las miradas indiscretas, ayudando a proteger la intimidad, sobre todo durante la temporada de verano, cuando la gente vive principalmente al aire libre.

Esta ventaja resulta muy útil en los edificios de apartamentos, donde las terrazas o balcones suelen ser contiguos y limitan la libertad de disfrutar de la propia independencia.

En muchos casos, elegir toldos modernos permite crear estancias en el exterior de la vivienda que aumentan el espacio vital disponible; estas soluciones son especialmente ventajosas si surge la necesidad de crear una habitación para recibir invitados, o para los niños, o incluso para crear un delicioso rincón de relax.

Hoy en día, las últimas técnicas de producción permiten utilizar materiales de última generación que no sólo garantizan un excelente rendimiento funcional, sino que también aseguran una estética muy agradable, contribuyendo a embellecer el aspecto del edificio.

¿Cómo ahorrar dinero con los toldos?

Tampoco hay que olvidar el aspecto económico del uso de los toldos: por un lado, garantizan un claro ahorro en el consumo de energía y, por otro, permiten beneficiarse de los incentivos fiscales que concede el Estado. De hecho, la instalación de estos dispositivos de sombreado para exteriores se considera una intervención de recalificación del edificio, siempre que se cumplan ciertos requisitos, que son

Protección del acristalamiento

Aplicación en el edificio de forma permanente y no removible a voluntad

El cumplimiento de la normativa vigente en la materia Otra ventaja notable de los toldos es que no requieren ninguna autorización o permiso para la instalación, sino que pueden instalarse libremente. Sólo en el caso de que la vivienda se encuentre en un contexto de comunidad es necesario obtener la autorización de las comunidades mediante una resolución de la junta, que suele concederse si la intervención tiene por objeto la mejora global del edificio y si se respetan las normas relativas a la gestión de los espacios comunes y compartidos.

En las comunidades, la elección de los modelos y de los materiales constitutivos está en todo caso condicionada por las características del conjunto del edificio.

Los toldos automatizados

Los toldos mejoran el confort del hogar, más aún si se decide instalar una solución automática. Los toldos automáticos son, de hecho, sistemas de domótica que pueden controlarse a distancia e integrarse con los demás sistemas que utiliza en su casa.

Por ejemplo, se puede decidir que los toldos se abran a primera hora de la tarde, cuando el sol llegue a la terraza, y se cierren automáticamente al atardecer, o incluso establecer una apertura programada cuando se alcance una determinada temperatura exterior que detecte con un termostato inteligente.

Además, al elegir toldos automáticos se facilita la vida a las personas con dificultades de movilidad, como los ancianos, que pueden abrirlos con un clic en el mando a distancia y pasar relajadas tardes al aire libre sin la molestia de abrir y cerrar los toldos manualmente.

El mantenimiento alarga la vida de los toldos

Para disfrutar de todas las ventajas de un toldo, es importante asegurarse de que recibe todos los cuidados y la atención que necesita a lo largo de los años.

El mantenimiento de los toldos es realmente fácil, sólo unos simples pasos como:

Nunca dejarlo abierto cuando llueva o haga viento

No cerrarlo cuando esté demasiado húmedo, ya que al rebobinarlo puede formarse moho y corroer el tejido

Limpiar el tejido con un detergente suave y un cepillo blando, aclararlo con cuidado para eliminar todos los restos de detergente y utilizar un repelente de agua

Al limpiarlo, hay que asegurarse de que no haya tornillos o pernos fuera de su sitio y que la tela no esté agrietada. Instalación de toldos

La instalación de un toldo es una actividad muy delicada. Es importante que la estructura se monte correctamente y que los puntos de anclaje se elijan con cuidado.

Una pared inestable o un revoque deteriorado pueden causar incluso el derrumbe parcial de la estructura instalada, creando muchas molestias y, en casos más graves, pueden causar daños personales.

Un anclaje incorrecto puede hacer que los rayos del sol penetren en la vivienda de todas formas, y así no resolver el problema del exceso de calor.

Otro aspecto importante de la instalación es la peligrosidad de la propia operación; la persona que realiza la instalación de la estructura se expone al peligro de caída. Por estas razones, es muy importante que la empresa que instale el toldo esté altamente cualificada y tenga experiencia y tome todas las precauciones para la operación.

Una buena instalación dará tranquilidad desde el punto de vista de la propia seguridad y de la de los demás, y evitará tener que ponerse en contacto con una empresa más adelante para reparar la instalación improvisada de otra persona.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Calvià: más de 20 actividades para disfrutar del destino en familia Las múltiples ventajas de los toldos, por Instalación de Toldos ¿Cuándo podar los árboles de hoja perenne?, por LA TIERRA JARDINERÍA Todo sobre las olas de calor, por REVISTA BIENESTAR Idoia Iturbe, socia de Coben, entre las top 100 Inversoras más activas del ecosistema startup español