Adquirir accesorios de cubierta a buen precio y de calidad

viernes, 8 de julio de 2022, 11:51 h (CET)

Las embarcaciones son un tipo de nave tripulada que puede ser de mayor o menor tamaño y que es utilizada con diferentes propósitos, como la recreación, deporte, pesquero, mercantil, etc.

Estos medios de transporte deben contar con las mejores condiciones en sus componentes y accesorios esenciales para el desarrollo de sus actividades náuticas, como los accesorios de cubierta. En España, destaca una tienda náutica llamada Nova Argonautica, comercializadora de estas piezas y elementos de excelente calidad que cuentan con la garantía de un funcionamiento adecuado.

Gran variedad de accesorios de cubierta en Nova Argonautica Las cubiertas son todas las superficies horizontales o pisos a diferentes alturas en los que se divide una embarcación. Estas son construidas en madera o en metal. En esta sección, se encuentra un apartado de piezas y componentes conocidos como accesorios de cubierta usados para el control y elevación de las velas y para el amarre de cargas.

Dentro de los accesorios más conocidos está el grillete, una pieza con forma de U que permite unir elementos o afirmar partes en la nave. También son imprescindibles los pernos y cáncamos, los cuales se fijan en puntos específicos de la cubierta para agarrar cabos, aparejos y otros elementos. En la tienda Nova Argonautica, tienen disponible una completa sección de accesorios de cubierta que incluye grilletes de acero inoxidable y galvanizados, bitas, cornamusas, giratorios de barco, pernos, guiacabos, herrajes, etc.

Además, cabe destacar que todos estos productos cuentan con 2 años de garantía y pueden ser devueltos en 14 días a partir del momento de compra, siempre que se cumplan las condiciones de venta.

Nova Argonautica es una mayorista con un atractivo plan de negocio En la actualidad, la mayoría de los dueños y encargados de embarcaciones prefieren comprar los recambios y repuestos para sus naves a través de internet. Por esta razón, Nova Argonautica ha tomado las riendas y se ha posicionado como una de las primeras distribuidoras digitales en esta industria especializada en la venta de todo tipo de productos náuticos que necesiten las embarcaciones. Su principal campo comercial es el negocio mayorista, en el que presenta una excelente oferta para formar parte de su red de distribución. En este sistema particular, pueden crear para sus asociados una tienda náutica online completamente personalizada y adaptada a su imagen y marca.

Además, la empresa cuenta con un amplio alcance en toda Europa y se encarga de realizar las labores de logística necesarias para el transporte de los productos desde la central. Adicionalmente, esta compañía implementa un sistema que permite a las tiendas asociadas empezar a recibir beneficios antes de las 6 semanas desde su inicio sin haber invertido en el stock.

En el momento de buscar recambios y cualquier tipo de piezas para embarcaciones, Nova Argonautica es una de las opciones más recomendadas porque presenta uno de los catálogos más completos en productos náuticos.



