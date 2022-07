The Face Workout lanza su nueva página web Comunicae

viernes, 8 de julio de 2022, 12:17 h (CET) Entrenar los más de 45 músculos faciales con ejercicios para la cara ahora es fácil, accesible y divertido El entrenamiento facial, sin duda, es una de las tendencias de la actualidad, que se está viendo en el mundo anglosajón para tratar problemas de flacidez, descolgamiento, arrugas, falta de simetría y bruxismo, es una práctica que incorporada en la rutina del cuidado de la piel ofrece resultados visibles desde el primer día.

El objetivo de este tipo de entrenamiento no es adelgazar la cara, sino reafirmar, detoxificar, regenerar y tonificar la piel y músculos para dar firmeza, luminosidad y definición. Los expertos dicen que la gimnasia facial no falla siempre que se realice semanalmente y se apoye en una rutina de limpieza y nutrición de la piel.

The Face Workout es una de las empresas pioneras a nivel nacional, y ya ha abierto el primer centro de gimnasia facial que se sitúa en la calle Calvet, 7 de Barcelona. Su centro ofrece un servicio de workout de 20 o 30 minutos durante los cuales se trabajarán los distintos músculos faciales a través de entrenamientos, su valor añadido es sin duda el trabajo de masaje manual que realizan, con protocolos creados por expertos facialistas de amplia trayectoria y conocimiento.

The Face Workout es la primera marca en España que se dedica al entrenamiento facial, nació hace un año, con la misión de fomentar el well-ageing a través de la creación de comunidad inclusiva para este propósito. Frente a un anti-ageing imposible de lograr, con un mensaje negativo y desfasado, el well-ageing pone cara a cara la realidad de un modo más amable. Enseña que entrenar la cara como se ha entrenado el cuerpo es posible.

La marca cuenta con tres face trainers cualificadas, y con experiencia en el sector, que realizan el entrenamiento, acompañándolo con los mejores productos de alta cosmética, con una formulación orgánica y vegana, adaptados a cada tipo de piel. La intención es ampliar el equipo con nuevas profesionales que están actualmente en formación.

Con el fin de poder acercar aún más sus servicios, The Face Workout ha lanzado una nueva página web en la que se puede encontrar Workouts o rutinas de entrenamiento facial para realizar en casa, consejos para el cuidado de la piel y una amplia gama de productos.

Tener presencia en internet es sin duda un avance para darse a conocer a un público más amplio y conseguir un contacto más próximo con el cliente.

Se trata de una web muy interactiva, visual e intuitiva, por lo que navegar por ella es sencillo y agradable. A través de la plataforma digital, los clientes podrán conocer más acerca de esta nueva tendencia que viene pisando fuerte y que no va a dejar a nadie indiferente.

