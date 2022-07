Adiblips, la técnica de la Clínica Yasmin para el aumento de labios con ácido hialurónico Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 11:27 h (CET)

En la actualidad, la búsqueda de los labios perfectos ha propiciado que se lleven a cabo diversos procedimientos estéticos con la finalidad de aumentar el tamaño de esta zona del rostro. Sin embargo, no todos ofrecen los resultados óptimos como sí lo hace la técnica Adiblips, la cual utiliza el ácido hialurónico labios para aumentar los labios sin dolor ni molestias en el proceso.

Esta metodología es empleada por la Clínica Yasmin, que presta sus servicios en Ibiza y Sevilla de la mano de la Dra. Yasmin Al Adib y un equipo de expertos de dilatada trayectoria.

¿En qué consiste la técnica Adiblips? Este procedimiento promovido por la clínica de medicina estética Yasmin se centra en la eversión del labio y la proyección hacia adelante del mismo utilizando ácido hialurónico de alta calidad para proporcionar mayor carnosidad al labio y una apariencia de mayor volumen. Este procedimiento puede complementarse con otros tratamientos y no genera efectos adversos en el cuerpo por sus componentes cuidadosamente seleccionados.

La técnica Adiblips ha ganado notoriedad por su efectividad y la rapidez de sus resultados. Lo anterior se debe a que además de aumentar el volumen de los labios, los hidrata para dejar una apariencia natural y elevar su elasticidad. Es decir, este procedimiento incrementa la capacidad de la piel de los labios para retener agua, lo cual es benéfico para que el efecto de aumento se mantenga por mayor tiempo.

La seguridad y eficacia del aumento de labios con ácido hialurónico En el mercado se comercializan diversos tratamientos para aumentar los labios, pero no todos proporcionan la seguridad que supone la técnica Adiblips, ya que al utilizar como ingrediente básico al ácido hialurónico y llevar a cabo la eversión labial, se garantiza un cuidado de la zona y se genera un perfilado de labios ideal.

La Clínica Yasmin utiliza ácido hialurónico Juvederm, una de las referencias más prestigiosas de dicho componente, y lo aplica en una sesión de 15 a 20 minutos a un precio asequible. Esta intervención no requiere anestesia, tiene una duración de hasta 12 meses y es totalmente indolora. Asimismo, las microinyecciones son homogéneas para repartir el volumen uniformemente en ambos labios y eliminar cualquier asimetría en la boca.

Una de las mayores ventajas del aumento de labios con ácido hialurónico es la inmediatez de sus resultados, a lo que se suma que dicho ingrediente es una sustancia natural, lo que implica que el cuerpo no opone resistencia o rechazo a su presencia en zonas como los labios. Este es reabsorbido por el organismo y tiene un efecto acumulativo, lo que indica que entre cada nuevo retoque anual se mantiene su efecto de forma prolongada.



