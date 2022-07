La guerra de Ucrania acentúa los riesgos para las cadenas de suministro Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 11:19 h (CET)

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido un acontecimiento bélico cuyas consecuencias han escalado mucho más allá de lo que se pensaba, no solamente en Europa del Este, sino en todo el continente. Muchos sectores se han visto sumamente afectados por este hecho, incluyendo muchas empresas de España a causa de la guerra, representando un riesgo en las cadenas de suministro. Ante esta situación, de la cual aún no se sabe cuál será su conclusión, es indispensable que las empresas puedan estar preparadas para gestionar estos riesgos y evitar pérdidas millonarias como consecuencia de los mismos. En este sentido, la formación que oferta EALDE Business School para profesionales del sector podría ser una solución viable.

Guerra Rusia-Ucrania, un riesgo que puede paralizar las cadenas de suministros La guerra ruso-ucraniana ya es considerada como la invasión terrestre de mayor gravedad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si a esto se le suma todo el impacto que la pandemia ha generado durante los últimos dos años, las cadenas de suministro globales ahora tendrán un reto aún mayor que pondrá a prueba su capacidad de resiliencia. Por otro lado, hay que considerar que tanto Rusia como Ucrania tienen una gran importancia en Europa y el mundo por su suministro de metales, energía, hidrocarburos, alimentos, etc.

La situación constituye importantes riesgos en la cadena suministros, que fácilmente podría desencadenar una crisis generalizada. Algunas de las más importantes firmas de consultoría internacional han advertido que los problemas en las cadenas de suministro causarán, entre otras cosas, escasez de materias prima, restricciones en la capacidad de las rutas logísticas, aumento en los costos de muchos materiales, violaciones de la ciberseguridad, una demanda más volátil o un corte en la importación de hidrocarburos, entre otras. Todo esto afectará a muchas empresas españolas, pudiendo llegar incluso a paralizar su distribución y suministro.

Importancia de saber cómo llevar a cabo una óptima gestión de riesgo EALDE Business School es una escuela de negocios que ofrece másteres especializados, entre los cuales se encuentra el Máster en Gestión de Riesgos. Consiste en una formación online de doble titulación con validez internacional, cuyo principal objetivo consiste en ofrecer una visión completa y transversal de los riesgos que una entidad empresarial en su actividad. La idea es formar a profesionales que sean capaces de tomar las mejores decisiones relacionadas con la óptima gestión de riesgo de su empresa. Ahora bien, en este caso en concreto, la formación en gestión de riesgos ayudará a una empresa a enfrentar las posibles consecuencias que enfrentará debido al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que ya se ha comenzado a sentir con el corte de suministro de muchos productos y materiales provenientes de ambos países.

Saber gestionar los riesgos garantizará la supervivencia de la empresa y su fortalecimiento ante la crisis. Con esta formación, los empresarios podrán gestionar riesgos legales, financieros, estratégicos, operacionales, etc. Además, podrán implementar un sistema de gestión bajo una ISO 31000, medir riesgos, aplicar soluciones basados en herramientas de software, reducir el impacto de las consecuencias de una crisis, y más.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.