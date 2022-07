BMI amplía su catálogo de cursos formativos para instaladores de cubiertas Comunicae

viernes, 8 de julio de 2022, 11:01 h (CET) El líder europeo de fabricación y venta de soluciones para cubiertas, BMI, mejora su variedad de actividades formativas especializadas, dirigidas a los profesionales del sector de la construcción, y aglutinadas bajo el nombre de BMI Academy Estas formaciones presenciales gratuitas se llevan a cabo durante todo el año en las instalaciones de BMI Academy, situadas en Villaluenga de la Sagra (Toledo) y se dividen en parte teórica y práctica. Con cada curso, el alumno conoce los diferentes sistemas y soluciones, su correcta instalación y los distintos productos que los componen, además de recibir un diploma que acredita sus nuevos conocimientos.

Los cursos están orientados para ayudar a que los instaladores de cubierta amplíen sus conocimientos y puedan ofrecer a sus clientes una solución de cubierta que cubra las expectativas más exigentes .

En este trimestre del año, BMI Academy amplía sus formaciones con dos nuevos cursos:

Curso de instalación del sistema Tectum® Plus: Esta formación totalmente gratuita, le permite al instalador conocer en detalle este novedoso sistema indicado para baja pendiente, así como los pasos para su correcta instalación.

Curso de instalación de soluciones con lámina bituminosa BMI: Este curso aporta los conocimientos necesarios al instalador sobre soluciones con láminas bituminosas según el soporte, la localización, las condiciones climáticas y el uso de la cubierta, poniendo el foco en el proceso de instalación. Podrán conocer los dos sistemas autoprotegidos con lámina bituminosa: Monocapa y Bicapa de BMI Icopal.

Además, los instaladores podrán también adquirir conocimientos con los siguientes cursos instaurados con anterioridad en la BMI Academy:

Curso de instalación del sistema Tectum® First y Tectum® Pro: Este curso es el mejor punto de partida para comenzar a trabajar en la construcción en seco con sistemas que cumplen las más altas exigencias del mercado, además de suponer ventajas como el ahorro de hasta un 50% en tiempo de instalación en el caso del Tectum® Pro.

Curso de Instalación del Sistema EverGuard TPO: Aporta base de conocimientos sobre instalación de la solución sintética más eficaz del mercado, la cual cuenta con un alto SRI además de con etiquetas sostenibles registradas y validadas en GBCe, para la

obtención de créditos LEED, BREEAM o Verde.

Toda la información sobre los cursos gratuitos y fechas está disponible en este enlace

Acerca de BMI

BMI Group surgió para ayudar a los clientes a encontrar su cubierta ideal, a través de un único punto de contacto capaz de proporcionar asesoramiento experto. BMI Group aporta a sus clientes más de 165 años de experiencia e innovación, y reúne algunas de las marcas más reconocidas y de más confianza en la industria, que conforman el mayor proveedor de soluciones de impermeabilización y cubiertas planas e inclinadas en toda Europa.

Como empresa de Standard Industries, BMI Group, con sede en el Reino Unido, cuenta con el apoyo, el alcance y los recursos de una empresa global. Con más de 120 plantas de producción en Europa, África y Asia, y más de 9500 empleados en todo el mundo, la empresa está bien posicionada para brindar un nivel de servicio sin igual a los propietarios de viviendas, proyectistas, contratistas, propietarios de inmuebles y promotores. Descubrir más en www.bmigroup.com/es

