Tarjetas sin comisiones para viajar al extranjero, la recomendación de Airun World

viernes, 8 de julio de 2022, 11:14 h (CET)

Uno de los problemas al que se enfrentan los viajeros al llegar a un país con una moneda distinta a la del lugar de origen es el cambio del dinero. Por lo general, las casas de cambio cobran tasas significativas, mientras que las tarjetas comunes requieren el pago de comisiones que también encarecen considerablemente las operaciones.

Por estos motivos, los especialistas del blog de viajes Airun World recomiendan conseguir tarjetas para viajar al extranjero sin comisiones por cambio de divisa. Según los cálculos publicados, en uno de los artículos de este medio especializado en turismo y viajes, con estas tarjetas es posible ahorrar más de 8 € por cada 100 dólares gastados en el exterior.

Las tarjetas para viajar al extranjero recomendadas por Airun World Por lo general, en países ubicados fuera de la zona euro, es mayor el coste de retirar efectivo que el de pagar con tarjeta. Mientras la primera operación supone un gasto para el viajero que ronda los 8 € cada 100 dólares, la segunda supone una comisión de aproximadamente 6 € por cada 100 dólares.

En este contexto, los expertos de Airun World recomiendan el uso de tarjetas para viajar al extranjero como Revolut, Vivid Money y N26, entre otras. Por ejemplo, Revolut funciona como una tarjeta de prepago, a la que se le puede cargar dinero para después retirarlo en cajeros o efectuar compras. El proceso de carga es simple y se efectúa asociando otra tarjeta de débito en la aplicación de esta empresa.

Revolut no cobra comisiones anuales, el proceso de registro es sencillo y ofrece el tipo de cambio interbancario. A su vez, la retirada de dinero de cajeros es gratuita hasta los 200 € y después se paga una comisión del 2 %. Los pagos con tarjeta no abonan tarifas hasta los 6.000 € mensuales. Asimismo, por medio de Airun World, es posible disponer de esta tarjeta sin gastos de envío y con 15 € de bonificación.

Una opción que también sirve para el día a día en España Otra de las tarjetas para viajar al extranjero recomendada por Airun World es Vivid Money. Se trata de un producto nuevo que según el blog cuenta con condiciones para ser una de las mejores. En este caso, el coste anual y las comisiones son tan convenientes como con Revolut.

La principal diferencia es que Vivid Money dispone de un sistema llamado Cashback, mediante el cual el cliente recibe la devolución de un porcentaje de todas las operaciones efectuadas con la tarjeta. Además, hay distintos planes con cuotas fijas para acceder a mejores condiciones. Por estos motivos, esta tarjeta también cuenta con beneficios para su uso más allá de los viajes al extranjero.

A través del blog especializado en viajes y turismo Airun World, es posible acceder a información y distintos beneficios para disponer de las mejores tarjetas para viajar al extranjero y ahorrar dinero.



