Conseguir una titulación oficial en tecnología y digitalización. En GMQTECH crean talento digital.

viernes, 8 de julio de 2022, 11:12 h (CET)

La digitalización ha cambiado el mundo, en plena era digital, los profesionales bien formados y cualificados en tecnología y digitalización serán quienes saquen mayor provecho de esta evolución. GMQTECH es posiblemente el único centro especializado en tecnología y digitalización autorizado por la Consejería de Educación de Madrid y la Junta de Andalucía para impartir con carácter oficial Formación Profesional y Programas de Especialización en el campo de la tecnología y digitalización en la que son pioneros.

GMQTECH nace de la asincronía en la que España lleva atrapada tiempo entre la oferta y la demanda de trabajo, las empresas afirman tener crecientes dificultades para cubrir determinadas posiciones, las cuales requieren una cualificación digital.

Todo ello unido a que el 19 % del PIB ya es digital y en los próximos años debería incrementarse al 40 % hace que, GMQTECH ponga su foco en la creación de talento digital tan demandada en la que son pioneros.

En enero del 2022 GMQTECH se une al grupo DIGITALENT, grupo educativo mundial de la era digital, y abre al grupo el acceso a la Formación Profesional oficial en el vertical de Informática.

Si algo caracteriza a GMQTECH es la empleabilidad, hoy en día cuentan con un 94,5 % de tasa de empleabilidad, lo cual no hace más que demostrar su excelencia académica dado que un porcentaje elevadísimo de estudiantes acaban contratados en las empresas en las que realizan las prácticas.

Obtener una titulación oficial en tecnología y digitalización Contar con una titulación oficial en tecnología y digitalización aumenta exponencialmente las probabilidades de empleabilidad, más aún en la actualidad, donde la digitalización forma parte fundamental del día a día, a nivel corporativo.

En GMQTECH se ofrece un abanico de programas formativos, dentro de la Formación Profesional, tanto en la modalidad presencial como online orientados a desarrollar a los mejores profesionales del sector de la Informática, empezando por titulaciones oficiales en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior como Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), que se complementan posteriormente con Másters de Especialización en Big Data y Ciberseguridad, o Certificados de Especializaciones en Amazon Web Services, Cisco o Microsoft.

Todos los ciclos formativos, tanto en Grado Medio como Superior llevan incluidos de forma extracurricular unos talleres de especialización en Ciberseguridad, Big Data e Inteligencia Artificial.

Empresas líderes en el sector tecnológico prefieren los profesionales de GMQTECH Uno de los aspectos destacables con respecto a la empleabilidad de los estudiantes de este centro de formación profesional, es que gran parte de los profesionales que salen titulados consiguen emplearse en empresas líderes del sector tecnológico actual.

De hecho, algunas de las que han optado por estos profesionales son, por ejemplo, Accenture, Indra, Atos, Nttdata, Alten, entre otras.

Esta alta empleabilidad también se ve favorecida por los acuerdos de colaboración que el centro tiene con estas y otras principales compañías del sector, además de las prácticas profesionales realizadas en ellas para el desarrollo de la experiencia de sus estudiantes. Todo esto, lo que hace es, consolidar aún más a GMQTECH no solo como el único centro de formación oficial especializado en tecnología y digitalización en Madrid y Málaga, sino también el más importante acelerador digital para el desarrollo profesional del talento cualificado.

La sede de GMQTECH en Málaga se encuentra ubicada en la Calle Roger de Flor 1-3, mientras que la de Madrid está ubicada en la Calle de Luis de Salazar, 9. En estas, el interesado puede dirigirse para consultar información o conocer más el centro de formación. De igual manera, si lo desea también podrá hacerlo por medio de su sitio web, o el teléfono de atención que tienen disponible.



