Ahora es el momento de mejorar la eficiencia de una casa, con las ayudas europeas y SATE Mediterráneo

viernes, 8 de julio de 2022, 10:01 h (CET)

El aislamiento térmico es uno de los aspectos más importantes en las edificaciones. Hoy en día, existen procedimientos sumamente avanzados y efectivos para optimizar esta característica, como las fachadas SATE, que ofrecen un sistema de aislamiento termo acústico altamente efectivo que, a la vez, mejora la eficiencia energética del edificio al que se envuelve.

Este sistema utiliza materiales y procedimientos sumamente innovadores, para los que se requieren profesionales debidamente capacitados, a fin de tener éxito en su instalación. Una de las opciones más completas en este ámbito es la de SATE Mediterráneo, una empresa que ofrece todos los servicios necesarios para llevar a cabo cualquier proyecto de fachadas SATE, tanto en obra nueva como rehabilitación.

Esta tecnología y capacitación no es barata. Por ello, la Unión Europea destina solo en España más de 3.000 millones de euros de los fondos Next Generation en ayudas para la rehabilitación energética de viviendas.

Las características del sistema SATE y la importancia de los profesionales en su instalación Las siglas SATE corresponden al término Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, un proceso de revestimiento exterior diseñado para las fachadas, con el objetivo de incrementar la eficiencia energética de las edificaciones. Para ello, se utiliza en el revestimiento un material aislante térmico y, en algunos casos, también de aislamiento acústico, que aporta estas propiedades al edificio al mismo tiempo que brinda un acabado decorativo a la fachada. Gracias a estas propiedades, el SATE es una opción cada vez más utilizada en revestimiento y restauración de fachadas, sin embargo, su instalación requiere de altos estándares técnicos.

Para empezar, se deben seleccionar correctamente los productos necesarios para el revestimiento a fin de generar un efecto aislante efectivo, tanto a nivel térmico como acústico, según el caso. También es fundamental contar con personal profesional para la instalación debidamente capacitados en estos sistemas y el proceso que requiere su implementación. Además, para llevar a cabo todo este proceso se requiere de un amplio repertorio en productos y equipo técnico, que permite aplicar el revestimiento y, sobre todo, alcanzar las zonas más altas de la edificación.

Un aliado estratégico para implementar el sistema SATE SATE Mediterráneo es una empresa profundamente especializada en este sistema, la cual ofrece todos los servicios y aporta todos los elementos necesarios para instalarlo con éxito. Ante la importancia que tiene la contratación de profesionales para implementar este revestimiento, su gama de servicios abarca todas esas necesidades, desde los productos de mejor calidad en materiales aislantes, hasta el equipo técnico y profesional requerido para llevar a cabo en cualquier edificio, una instalación efectiva, adecuada y dentro de los más altos estándares de calidad.

Su cobertura abarca desde Alicante hasta Barcelona, donde sus servicios son de gran utilidad para profesionales como pladuristas, fachadistas, restauradores y empresas dedicadas a la construcción, a quienes aportan una solución efectiva en la distribución de estos materiales aislantes, pero también para clientes particulares, a quienes aportan todo un equipo profesional para instalar este sistema en su vivienda. Por medio de estos servicios, SATE Mediterráneo se configura como el mejor aliado estratégico, para elaborar todos estos proyectos con los mejores estándares de calidad y garantizar su éxito.



