Venta de propiedades de lujo con BOSTbcn

viernes, 8 de julio de 2022, 09:55 h (CET)

Las propiedades de lujo son uno de los campos más complejos del mundo inmobiliario, por lo que es importante que, para comprar o vender este tipo de inmuebles, haga falta el acompañamiento y la ayuda de un agente experto en el área. La razón es que no solamente existe un amplio mercado de españoles, sino también compradores extranjeros que se interesan por estas propiedades.

Actualmente, una de las agencias inmobiliarias especializadas exclusivamente en la venta de propiedades de lujo es BOSTbcn, una compañía relativamente joven que ahora mismo se posiciona entre las principales, mostrando inmuebles en más de 60 países del mundo.

Venta de propiedades de lujo de la mano de un agente inmobiliario de confianza Vender una propiedad de alto standing es un trabajo que requiere de tiempo, paciencia, esfuerzo y dedicación para encontrar la mejor oferta y el mejor comprador. Al tratarse de una propiedad de lujo, la importancia de encontrar compradores fiables, realizar de manera correcta los trámites, etc. se multiplica considerablemente, a diferencia de una propiedad estándar habitual.

Por eso, lo recomendable es solicitar la ayuda de un agente inmobiliario de confianza y experto en la venta de propiedades de lujo, que se encargue de todo el proceso de venta. Solo un experto de este tipo, puede encargarse de dar visibilidad al inmueble frente a una exclusiva cartera de compradores fiables nacionales e internacionales dispuestos a proponer una excelente oferta por la propiedad. Además, la ayuda de un agente inmobiliario reduce el tiempo de venta, evita la pérdida de tiempo de su cliente y hace que el proceso fluya de la manera más segura y adecuada posible. En definitiva, para vender una propiedad de alto standing, es necesario ponerse en las manos de los profesionales adecuados.

Agentes inmobiliarios dispuestos a ganar la confianza del cliente y ofrecerle una experiencia única BOSTbcn es una agencia inmobiliaria para el sector del lujo relativamente joven, pero que, a lo largo de su trayectoria, ha sabido posicionarse entre las mejores. Sus principales características distintivas son la exclusividad, el trato personalizado y cercano que proporciona a cada uno de sus clientes, ofreciéndoles el más alto y completo servicio. En segundo lugar, son agentes expertos en negociación y estrategias de marketing, para que si su cliente quiera vender o comprar una propiedad de lujo, siempre obtenga el mejor precio del mercado. Por último, destaca su compromiso con la gestión del proceso de compraventa del inmueble. En otras palabras, ellos se encargan absolutamente de todo, desde la publicación del inmueble en los principales portales inmobiliarios de más de 60 países, hasta la gestión de las visitas, papeleos, etc.

En el sitio web de BOSTbcn se encuentran dos medios de contacto para quienes quieran hablar directamente con sus agentes. El primero de ellos es a través de su teléfono principal de atención al cliente y el segundo es un enlace directo para chat por WhatsApp.



