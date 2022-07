Moco de Gorila, el gel fijador que se adapta a cualquier tipo de look disponible en Boutique Curly Emprendedores de Hoy

Actualmente, el mundo de la imagen personal masculina y del gel fijador para el cabello está dominado por ciertas marcas, que se consolidan como líderes indiscutibles en ventas y en clientes. No obstante, existe un tipo de público que ha sido, en cierta medida, descuidado por el sector: los niños, jóvenes y adolescentes.

Durante los últimos años, estos han incrementado la preocupación por su apariencia, convirtiéndose en un target ideal. Es así como los artículos de Moco de Gorila han llegado al mercado para satisfacer específicamente sus necesidades, ofreciendo un producto de muy alta calidad, disponible en sitios especializados en el cabello como Boutique Curly.

Un producto de calidad enfocado a niños y jóvenes Los niños en su afán de jugar, querer simular ser adultos y querer destacar, llegan a experimentar con su cabello para lograr un look que los haga resaltar entre los demás. Esto es lo que hace Moco de Gorila: les invita a jugar con su cabello cuantas veces quieran y de la forma que deseen. En cuanto a los jóvenes y adolescentes de entre 17 y 20 años aproximadamente, son otro importante grupo de mercado que tienden a preocuparse cada vez más por su apariencia. Esto ha despertado en ellos un interés generalizado por adquirir productos de cosmética, que se adapten específicamente a la imagen personal que quieren construir y a su estilo. Moco de Gorila es precisamente ese producto, un gel fijador para el cabello de muy alta calidad que ofrece características únicas pensadas para este tipo de clientes. Por ejemplo, es un gel fijador reactivo al agua, lo que quiere decir que con solo humedecer el cabello se reafirma la fijación, sin necesidad de volver a aplicar el producto. Esto permite cambiar el peinado cuando se desee, solo mojando un poco el pelo. Esta característica es única de Moco de Gorila y permite mantener una fijación efectiva durante todo el día.

Un producto, varios perfiles diferentes Tras un estudio de su target, los productos Moco de Gorila se han formulado con base en varios perfiles de personalidad diferentes, propuestos para los consumidores. Estos son el estilo galán, el estilo rockero y el estilo punk (aunque recientemente han agregado algunos otros muy populares como el hipster y el sport). Cada uno de estos perfiles ofrece un nivel de fijación en específico que va desde una fijación estándar (galán), pasando por una intermedia (rockero), hasta la más extrema (punk).

Los productos Moco de Gorila no solo buscan ofrecer una fijación de alta duración, sino también permitir que sus usuarios puedan construir su imagen personal, reflejándose en las opciones que ofrece la marca. Toda la gama de productos Moco de Gorila se puede encontrar fácilmente y en unos pocos clics a través de Boutique Curly, una tienda online especializada en productos y accesorios para el cabello, que distribuye solo lo mejor del mercado.

Para adquirir cualquiera de los productos Moco de Gorila en cualquiera de sus perfiles, solo hay que acceder a la web de Boutique Curly y seleccionar el que se desee. Allí estarán disponibles incluso algunos packs, que combinan uno o más perfiles para tener mayores posibilidades de looks.



