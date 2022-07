Espacio Nudos ofrece apoyo escolar adaptado Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

El apoyo escolar es un recurso pedagógico de comprobada efectividad, beneficioso para niños y adolescentes. Los expertos sostienen que las actividades como los talleres extraescolares para niños tienen el objetivo de estimular las ganas de aprender y de obtener conocimiento de los estudiantes con necesidades especiales.

En Zaragoza, uno de los lugares especializados en este tipo de recursos es Espacio Nudos, un centro de apoyo escolar y conciliación familiar. Esta institución forma parte de un grupo de entidades enfocadas en ayudar a niños y familias que pasan por situaciones educativas especiales.

El servicio de apoyo escolar Espacio Nudos ofrece a las familias varios servicios según las necesidades de los padres. El grupo multidisciplinar de profesionales del centro respalda y acompaña con procesos de conciliación familiar, encuentros de padres, guardería, talleres y actividades extraescolares.

Su servicio de apoyo escolar ha sido concebido como una actividad complementaria a la escuela, en la que los niños y adolescentes de Zaragoza pueden acceder a clases particulares. Es un recurso altamente personalizado, ya que las familias pueden elegir entre sesiones particulares o grupales. Estas últimas se imparten en aulas con no más de 5 alumnos.

La mayor ventaja del apoyo escolar de Espacio Nudos es que cuentan con profesionales especializados en cada materia. Este personal docente está preparado para atender a estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje. Además, evalúan a cada alumno por separado y luego se coordinan con sus respectivos colegios para reforzar en conjunto todo el proceso educativo.

Un respaldo integral para los niños En función de la evaluación inicial que se hace a los alumnos, el equipo de Espacio Nudos define qué hace falta trabajar con cada uno de ellos. Se trata de un abordaje integral que puede incluir talleres terapéuticos, tratamientos individuales de logopedia, psicoterapia, musicoterapia y psicomotricidad, según sea necesario. Todo esto bajo la coordinación de un equipo de psicopedagogos altamente cualificados.

El trabajo que realizan en Espacio Nudos no solo se enfoca en los niños y jóvenes, sino que también se incluye a todo el grupo familiar. A los integrantes de esta se les orienta y respalda para que formen parte del progreso de cada estudiante. El rango de edad abarca desde niños de 3 años hasta adolescentes de 18.

Esta institución trabaja en contacto con el centro de acogida y tratamientos para niños y familias Torreón y el centro de educación infantil Patinete. El servicio integral de Espacio Nudos busca generar los cambios necesarios, lejos de las tradicionales presiones del ambiente escolar, para una mejor asimilación del conocimiento.



