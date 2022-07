¿Cómo multiplicar las ventas con la publicidad en redes sociales? Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Internet ha permitido que las personas lleven a cabo todo tipo de procesos por esta vía. De hecho, hoy en día, una de las principales actividades económicas que se realizan de forma online es el comercio.

Para llegar a una cantidad considerable de potenciales clientes y para darle mayor visibilidad a una marca, es fundamental implementar publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. Además, para fidelizar a la clientela y aumentar las ventas, es preciso tener a mano una buena estrategia de marketing elaborada por especialistas en el área, como el equipo de Next MD, una empresa que se dedica a llevar a los negocios online a otro nivel.

¿Por qué es necesario tener una estrategia y apostar por la publicidad en las redes sociales? Las marcas que tienen como propósito estar un paso más adelante que la competencia deben necesariamente acudir a la publicidad en redes sociales, pues se ha comprobado que el 89 % de los españoles utilizan a diario por lo menos una plataforma social. Los negocios deben aprovechar esta cifra para llegar a los clientes ideales de una forma práctica, rápida y con una inversión accesible.

Los beneficios de la publicidad en redes sociales son varios, pues además de atraer a los clientes, incrementa la percepción de las marcas, permite humanizarlas, impulsa considerablemente las ventas y aumenta el tráfico web.

Las también llamadas social ads son una tendencia en alza, ya que se consideran un recurso poderoso que ha permitido obtener buenos resultados a empresas dedicadas a vender todo tipo de productos y servicios. Para que esta herramienta funcione y esté plenamente optimizada, se debe dejar en manos de personas con conocimientos.

Qué servicios ofrece Next MD Next MD es una empresa dirigida a e-commerce, infoproductores y negocios locales. La misma ofrece estrategias online basadas en publicidad en redes sociales y embudos de venta. El equipo de especialistas que forma parte de esta compañía aprovecha las oportunidades de segmentación para que los negocios obtengan los resultados esperados a nivel digital.

La empresa se enfoca en aumentar el rendimiento de las campañas de sus clientes para elevar la visibilidad, incrementar la base de datos y, por supuesto, mejorar las ventas.

Aquellos interesados en mejorar su empresa y la publicidad en redes sociales, pueden aprovechar la promoción “Tu primera campaña desde 150 euros al mes”. Para mayor información, pueden acceder a la página web de Next MD, donde podrán contactar con ellos para ampliar esta información y solicitar una valoración gratuita.



