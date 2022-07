¿Es posible realizar un máster sin carrera previa en el ámbito de la psicología?

Si una persona desea acceder a un máster en cualquier especialidad de la psicología, ya no tiene que tener una carrera previa en este campo. En estos tiempos, eso ya es posible gracias a la aparición de ofertas educativas actualizadas que responden a la creciente inquietud por esta área del conocimiento.

Los estudios de psicología son cada vez más importantes en distintas profesiones para desempeñar roles dentro de las organizaciones o prestar diferentes servicios particulares. Según la Escuela Mediterránea de Psicología, este tipo de formación resulta útil para profesionales de recursos humanos, líderes, profesores y coaches que quieran avanzar.

Postgrados, másteres y cursos especializados La Escuela Mediterránea de Psicología es una institución que pertenece a un prestigioso grupo empresarial que se ha dedicado al sector educativo durante más de 30 años. Como centro de formación, ha sido pionero en la educación a distancia y online en el ámbito de la psicología. En su catálogo ofrece postgrados, másteres, cursos superiores y de autoayuda.

Muchos profesionales están empezando a ver los conocimientos en psicología como una herramienta complementaria para fortalecer sus carreras de origen. Anteriormente, si alguien estaba interesado en conocer más sobre este tema debía recurrir a los libros de texto, pero no podía certificar ningún nuevo conocimiento, debido a que en las universidades clásicas, para acceder a un máster, se debía contar primero con el título de grado.

Esto ha cambiado radicalmente con la oferta académica de la Escuela Mediterránea de Psicología. El objetivo de esta institución es la de ofrecer a sus alumnos formación de calidad que les permita especializarse en diferentes áreas de la psicología. Para ello, ofrece métodos y condiciones que hacen más accesible adquirir estos conocimientos además de certificaciones avaladas oficialmente.

Todos pueden cursar un máster Uno de los principios de la institución es que todas las personas tienen el derecho de recibir una educación de calidad. Por esta razón, no exige requisitos previos a los estudiantes que deseen participar en sus programas de formación. En la escuela, los alumnos pueden realizar un máster sin carrera previa o sin ser psicólogo. Es una escuela abierta para todos. La dirección del centro recalca que algunos aspirantes llegan con conocimientos previos o una certificación de base en materia de psicología. Para ellos, muchos de los conocimientos que recibirán serán más fáciles de asimilar porque ya tienen una información que les sirve de soporte. Aquellos alumnos que, por el contrario, no cuenten con alguna preparación en psicología, no deben preocuparse, ya que tendrán a su completa disposición un excelente equipo de tutores para cualquier dificultad que puedan tener a la hora de comprender la materia impartida.

El grupo está compuesto por especialistas altamente cualificados en diferentes ramas de la psicología. Este respaldo hace que cualquier persona, aun sin haber estudiado una carrera previa, pueda optar a un máster de psicología con todas las ventajas que este supone.