El éxito de ‘Tiziano’ y la trilogía de villanos de la escritora Angy Skay

viernes, 8 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La autora Angy Skay no deja de cosechar éxitos. Las dos primeras partes de la trilogía Tiziano han tenido un gran recepción por parte de los lectores, manteniéndose en el puesto número uno en los rankings.

Además, ya queda poco tiempo del lanzamiento de la tercera entrega y los lectores mantienen una muy alta expectativa. Esto no es de extrañar, dado que la popularmente llamada “reina de los villanos” no deja de sorprender.

Famigghia: La salvación del capo, vol.3, es el nombre de esta nueva obra cargada de acción, romance y aventura, la cual pondrá fin a esta serie que ha dejado a más de uno con ganas de más. Asimismo, cabe destacar que de la misma forma que las dos entregas anteriores, será publicada por Entre Libros Editorial.

La trayectoria de Angy Skay, una escritora con mucho talento Angy Skay es vallisoletana de nacimiento, pero se considera andaluza de pura cepa. Desde hace un buen tiempo, decidió ponerse manos a la obra y dejar plasmadas las historias que nacían en su mente. Así fue como empezó a pulsar teclas con brío, dando como resultado la creación de una variedad de libros alucinantes capaces de atrapar al público. Desde entonces, trabaja en el mundo de la literatura como editora y, en la actualidad, tiene un Máster en Edición Editorial con el grupo Planeta.

Entre sus pasiones, destacan la lectura, el riesgo y la locura, por lo cual en sus novelas siempre se encuentran estos detalles. Su debilidad por los personajes malos es notoria, de ahí nace su nombre “la reina de los villanos”. Pese a esto, en sus historias también tienen lugar el romance, la acción, el humor y el erotismo.

Entre los años 2014 y 2015, publicó la serie Solo por ti, con los volúmenes: Provócame, Y quiéreme, Eternamente e Incítame. Historias llenas de acción y pasión, con una intensidad desbordante que le convirtieron en la ganadora de diversos premios. A partir de este punto de su vida, esta talentosa escritora no ha dejado de teclear para entregar a sus fans las más cautivadores novelas.

Se aproxima la presentación de Famigghia: La salvación del capo vol.3 Tiziano: la decisión del capo, vol.1 ha sido uno de los mayores aciertos de esta escritora, causando una gran revolución entre los lectores. La historia del sanguinario y sádico mafioso italiano cuyo mundo tambalea por completo con la llegada de una persona especial dejó al público enganchado.

El fenómeno fue ratificado con el éxito de la segunda parte Adara: la maldición del capo, vol.2, la cual ha recibido excelentes opiniones y calificaciones por parte del público. Incluso algunos comentan que han sido conquistados por la trama desde el primer momento, devorando el libro completo en cuestión de horas.

Pero ahora es el turno de la última parte de la trilogía, que tiene a todos conmocionados. Con este cierre se espera que Angy Skay vuelva a impresionar a todos con su gran capacidad literaria. El nuevo volumen estará disponible a partir del 14 de octubre en más de 150 plataformas digitales. Además, será posible adquirirlo en físico en todas las librerías de España, bajo demanda en el extranjero y a través de la página web de Entre Libros Editorial.



