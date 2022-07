AICAD Business School, uno de los mejores ecosistemas digitales que pueden usar las empresas para ser competitivas y globales Emprendedores de Hoy

Los ciclos de vida de las empresas y del conocimiento son transformados de forma acelerada por la era digital, y en la educación no es diferente.

Las TIC representan la alternativa más innovadora para el campo de aprendizaje. Esta proporciona una serie de recursos, procesos y herramientas aplicadas a la estructura de las organizaciones y a las actividades de conocimiento que tienen en sus diversos ámbitos.

En ese sentido, AICAD Business School como EDTECH se destaca por la creación de un ecosistema digital para mejorar la competitividad empresarial. Esta escuela de negocios pionera en tecnología educativa se ha enfocado en promover el aprendizaje a distancia online de forma ágil y rápida, ajustándose a una sociedad con profundas necesidades de cambio de paradigma, donde el CEO de la organización Hermel Balcázar, asegura que “internet representa el mayor instrumento para enfrentar los retos de la educación empresarial del presente y del futuro”.

¿Por qué son importantes los ecosistemas digitales? AICAD Business School apunta a un aprendizaje de especialización focalizada, pero también con visión global, en el cual, cada persona alcanza metas a su propio ritmo y forma de aprender. En ese sentido, los ecosistemas digitales se encargan de mejorar la comunicación interna entre clientes y proveedores dentro de cualquier tipo de organización. Asimismo, estos escenarios son catalogados como contextos capaces de hacer los procesos más eficientes y proporcionar mayor productividad a nivel empresarial.

En ese mismo orden, los ecosistemas dentro de una organización se caracterizan por contribuir a reducir los costes, ya que cada una de las personas que la integran conoce su rol y las funciones que deben desempeñar, estos aspectos permiten agilizar los procesos y tecnificar de forma dinámica el know how de las organizaciones. Al mismo tiempo, esta metodología contribuye a obtener datos fiables acerca de todas las áreas de la empresa, permitiendo a los usuarios centrarse en actividades que sí aportan valor.

Se vive en un entorno cambiante. Las organizaciones y personas necesitan afrontar los retos globales de la sociedad de la información. AICAD Business School les facilita uno de los mejores ecosistemas digitales de educación para apoyarlas en este proceso aportándoles, modelos ágiles de aprendizaje y herramientas concretas para acometer estos cambios.

Los participantes dentro del ecosistema digital tienen la oportunidad de entrar directamente en contextos de negocio colaborativo, hacer emprendimientos estratégicos, crear redes de valor y convertir los recursos en ventajas competitivas para la empresa y los empleados.

Estas herramientas que ofrece AICAD Business School a las empresas y a sus trabajadores, y que componen un ecosistema digital, las convierte de forma inmediata en organizaciones inteligentes con altas probabilidades de generar un crecimiento exponencial, rompiendo barreras geográficas de hacer negocios gracias a las TIC.



