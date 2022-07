CertificadoElectrónico.es, ya se puede conseguir el certificado digital 100% online Emprendedores de Hoy

Los agotadores trámites burocráticos y administrativos que se requieren para conseguir un certificado digital hacen que este procedimiento se convierta en un dolor de cabeza para muchos españoles.

Debido a eso, la empresa Bewor Tech ha lanzado al mercado digital certificadoelectronico.es, una plataforma que ofrece la posibilidad a cualquier persona, no solo de obtener el documento de manera 100% online, sin colas ni esperas, sino de acceder directamente a todas las sedes electrónicas en las que necesite usar su certificado digital.

La firma ha sido acreditada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como prestador de servicios electrónicos de confianza cualificado. Además, cumple la normativa eIDAS, por eso tiene la misma autoridad para emitir el certificado digital que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Obtención del certificado electrónico de forma completamente online A partir de la pandemia provocada por el Covid-19, la Administración Pública del Estado bajo la Orden ETD 465/2021 permitió por primera vez emitir certificados electrónicos cualificados de forma remota. Esta medida fue la clave para que Bewor Tech, empresa granadina con años de experiencia en la prestación de servicios digitales a nivel nacional e internacional, pusiera en marcha toda su capacidad tecnológica para brindar a los ciudadanos una nueva forma de conseguir sus certificados digitales sin tener que salir de casa y en menos de una hora a través de CertificadoElectrónico.es.

La plataforma ha sido desarrollada con una interfaz sencilla y fácil de usar en la cual cualquier persona puede conseguir su certificado digital en minutos desde cualquier lugar, con solo tener su DNI y conectarse a internet a través de un dispositivo móvil u ordenador.

El proceso para obtener el certificado es muy rápido. Los usuarios deberán ingresar a la web, seleccionar el tipo de certificado digital que necesitan y mostrar el DNI en la cámara de escaneo. A continuación, el sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial y el personal técnico de CertificadoElectrónico.es se encargarán de verificar la identidad de la persona y, una vez comprobada, se emitirá el certificado, que puede descargarse inmediatamente desde la web o app. De este modo, los usuarios ahorran tiempo al no tener que acudir a una oficina de Administración Pública, obteniendo trámites relacionados con Hacienda y Seguridad Social, entre otros trámites de manera rápida.

Acceso a más de 1.000 administraciones y sedes electrónicas La aplicación ofrece a los usuarios acceso a trámites tan cotidianos como la gestión del carnet de conducir, pago de impuestos municipales o pedir una cita médica, entre otros, así como a sedes electrónicas de la Administración Pública como la DGT (Dirección General de Tráfico) y Agencia Tributaria, sin necesidad de descargar un programa adicional ni tener que buscar el trámite en las laberínticas sedes electrónicas. Todos los certificados emitidos tienen validez para toda España, así como para los países de la UE, que también se rigen bajo la normativa eIDAS.

El servicio ofrece una versión de prueba gratuita por 14 días con opciones limitadas, una membresía estándar y próximamente una premium, con acceso a más de 1.000 sedes electrónicas y soporte técnico por chat y por email que resuelve cualquier inconveniente que el usuario pueda tener durante el proceso.

La inquietud por la innovación y la digitalización de procesos ha llevado a Bewor Tech a cubrir nuevas necesidades en el mercado online; y a través de CertificadoElectrónico.es, se facilita tanto la adquisición del certificado digital como la solución rápida a los de antaño complicados y lentos trámites administrativos.



