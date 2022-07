GESTEIN, una nueva manera de ver la energía Emprendedores de Hoy

GESTEIN es una empresa de desarrollo de software orientada al sector de la energía. “Reducimos el coste de la factura, a la vez que buscamos facilitar las relaciones Cliente-Comercializadora-Ingeniería” explica Daniel Florín, CEO del proyecto. “Así mismo, nuestra plataforma propone una manera 100 % digital de realizar todas las gestiones que afecten al suministro, disponible tanto para comercializadoras, consumidores de energía y equipos de venta, incluso a través del teléfono móvil.”

El proyecto cuenta con una importancia capital ante las históricas subidas en las tarifas eléctricas. Para enfrentar las demandas de este escenario y afrontar la gestión energética, el equipo de GESTEIN ha desarrollado un programa tecnológico de última generación llamado ODIN.

Qué es ODIN y cómo funciona ODIN es un programa que permite monitorizar, controlar y descubrir cómo reducir el gasto en cualquier instalación de suministro eléctrico. Para realizar estas tareas, el sistema se apoya en la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) y del Internet of Things (IoT).

Puede trabajar con rangos tarifarios desde los 2.0 TD hasta las 6.5 TD. En instalaciones donde el consumo energético es normalmente alto, este sistema de Inteligencia Artificial analiza las curvas cuarto-horarias, los maxímetros y la energía reactiva y los hábitos de consumo.

Con toda esta información, el simulador de este sistema crea escenarios virtuales para analizar de manera gráfica el coste de la energía. Aparte de encontrar ofertas más económicas para la energía del cliente, detecta posibles penalizaciones y excesos en la factura, obteniendo ahorros que no se conseguirían solo con un simple cambio de compañía. La promesa de GESTEIN con esta tecnología es que los clientes reducirán sus costes energéticos, tendrán una gestión más eficiente de sus necesidades relacionadas con el suministro y estarán al día de todas las novedades del sector.

La asesoría en gestión eléctrica en tiempos de volatilidad Desde 2021 y en lo que va de 2022, las tarifas eléctricas no han hecho más que aumentar de manera exorbitante. En las últimas semanas, las empresas comercializadoras de energía han notificado a sus clientes subidas de hasta el 200 % a partir del próximo julio.

Un porcentaje en estos niveles impacta en la estructura de costes de cualquier empresa.

Por ello, es necesario buscar alternativas que permitan reducir el impacto de esos incrementos de tarifas hasta llevarlos a niveles mínimos manejables. GESTEIN es la manera óptima de hacerlo, ya que mediante su sistema de IA artificial el cliente podrá reducir el coste en cientos de suministros a la vez. En los casos más extremos el ahorro obtenido ha llegado al 85 %.



