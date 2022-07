Asesoramiento en remolques náuticos de la mano de Speedrem Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 17:13 h (CET)

Los propietarios de embarcaciones pequeñas como lanchas, canoas o motos acuáticas a menudo no cuentan con una estación fija en los amarres o en los puertos. Esto les lleva a tener que guardarlas en el patio o garaje de su casa. Sin embargo, para que el transporte pueda realizarse de forma fácil y sin problemas, hay que contar con un remolque para barco.

En el mercado, hay una gran variedad de remolques que se adaptan a las necesidades de la embarcación a transportar. Una buena opción para conseguirlos es Speedrem quienes, además de contar con un amplio catálogo de remolques náuticos, disponen de un servicio de asesoramiento que ayudará a resolver todas las dudas respecto a la compra.

¿Cómo elegir remolques náuticos? A la hora de elegir remolques náuticos se deben tener dos aspectos en cuenta. Uno de ellos es el peso, por lo que primeramente debe calcularse la cantidad total a transportar. Esto es, el peso de la embarcación más todos sus complementos. La suma de todo ello será la carga que el remolque debe ser capaz de resistir.

Otro punto de gran importancia son las dimensiones. Es necesario ajustarse a los límites del barco y a los legalmente impuestos para evitar sanciones. La Comunidad Económica Europea impone que los límites no pueden exceder de 2,55 metros de ancho por 12 metros de longitud total; esto es, el largo del vehículo más el remolque. Además, no deben sobrepasar los 4 metros de altura.

Un aspecto menos relevante, pero que no se puede pasar por alto, es el vehículo usado para tirar del remolque. Antes de la compra, resulta imprescindible cerciorarse de la capacidad de remolque que tiene el vehículo, la cual nunca debe ser sobrepasada.

Asesoramiento especializado para escoger el mejor remolque Speedrem es una empresa joven dedicada exclusivamente a la fabricación, reparación y venta de remolques. Disponen de remolques náuticos para embarcaciones de 4 a 12 metros de largo, y con capacidad para soportar hasta 20 toneladas. Con esto se aseguran de ofrecer a los clientes soluciones inmediatas adaptadas a sus necesidades. También disponen de un amplio stock de recambios y accesorios, en caso de averías.

En esta compañía cuentan con un equipo especializado con capacidad para resolver todas las dudas de los compradores. Ofrecen un servicio de asesoramiento completamente personalizado para ayudarles a encontrar el remolque más acertado de acuerdo a sus requerimientos y a las características de su vehículo.

Speedrem dispone de los modelos de remolque más novedosos, elaborados con materiales de excelente calidad. Además de un asesoramiento por parte de un equipo de profesionales cualificados en cuanto a dimensiones, estructuras y tipos de enganche.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.