Alisado de keratina en verano, lucir un cabello sano y brillante es posible con Keratin Europa

jueves, 7 de julio de 2022, 17:00 h (CET)

Como elevar el tráfico de clientes que diariamente buscan alisados veganos, alisados orgánicos, alisados bionaturales libres de formol a los salones de belleza es posible. Llegar al verano con un cabello radiante es el deseo de muchos. Gracias a los tratamientos a base del alisado de keratina y otros ingredientes, esto es cada vez más fácil. Obtener una propia marca de alisados veganos con certificación ecológica de la Comunidad Europea ya es una realidad.

Keratin Europa es una compañía que elabora tratamientos de keratina para alisados totalmente veganos y libres de formol. Los ingredientes utilizados están aprobados por la Unión Europea y no contienen sustancias de origen animal y son libres de gluten.

Keratin Europa es una plataforma online pensada para que emprendedores, empresarios, artistas e influencers puedan desarrollar su marca de keratina y líneas de tratamiento postkeratina. Se trata de un proyecto rentable que ofrece un servicio de asesoramiento en el proceso de comercialización de este producto.

Ingredientes veganos para un cabello resplandeciente La keratina de origen vegetal y libre de formol está compuesta por ingredientes naturales y usa el aloe vera como base de sus tratamientos de alisado. El aloe vera es conocido por sus propiedades hidratantes y nutritivas. Las fórmulas de Keratin Europa también incluyen vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, frutas, mantecas naturales, extractos florales y proteínas veganas.

Esta compañía controla altos estándares de fabricación. No utiliza aceites minerales, parabenos, sulfatos, derivado de animales, siliconas ni TEA DEA / MEA. Se trata de un alisado saludable elaborado de manera cruelty free sin ser testeado en animales. Sus ingredientes aportan brillo único en su estilo de alisado, nutriendo la fibra capilar. Es apto para todo tipo de cabello, elimina el encrespamiento y el frizz y el liso está garantizado hasta 6 meses cuando está bien aplicado y el estilista cuenta con un certificado con buena técnica de planchado.

La keratina vegana sin formol permite un notable crecimiento que, gracias a la nutrición y reparación, aporta elasticidad y reestructura, siendo apta para cabellos decolorados; con mechas, teñidos y frágiles. Actualmente, la página comercializa tratamientos de alisado, antifrizz bótox capilar, tratamientos de repolarización europea, cuya creación viene del concepto de Keratin Europa. Emplea la dosis perfecta de oils europeos, entre otros componentes de origen natural para devolver el CMC a la estructura capilar seguida de los postcuidados que también son indispensables para alargar la vida del buen cuidado de los alisados veganos. También está previsto el lanzamiento de un spray protector térmico para embellecer y cuidar más el cabello de las herramientas calientes, que dará mucho de que hablar en el área profesional, porque viene con una estrategia aplicada en Estados Unidos. Estos productos están disponibles en la página web o directamente vía WhatsApp para una atención personalizada.

Esta es una marca personalizada de keratina vegana que permite rentabilizar el negocio de la keratina y pasar al siguiente nivel.

Son muchos los beneficios que proporciona la keratina y los alisados veganos libres de formol ni derivados. Aplicar o comercializar la marca de manera premium ofrece muchas ventajas. La compañía explica todos los canales disponibles donde se puede tener presencia online u offline. Tomar esto como estilo de vida de trabajar y embellecer a los clientes aplicando o recomendando las últimas tendencias en el mundo del alisado natural de manera profesional es una excelente oportunidad para iniciar un negocio, comercializando un producto vegano de la más alta calidad.

Desde esta compañía ofrecen la oportunidad de realizar una compra mínima al por mayor de 50 kits de tratamiento de alisado. Los kits incluyen tratamiento alisador, champú purificador y envase. No es necesario que quien quiera iniciarse en el negocio tenga experiencia. Keratin Europa cuenta con asesores para el desarrollo y el diseño de una marca de cosmética capilar vegana.

La venta y difusión de la marca a través de redes sociales se puede realizar de una manera rápida y sencilla, la empresa pone a disposición contenido semanal para publicar en redes sociales, impulsando la imagen del producto.



