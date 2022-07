La importancia de tener visibilidad en internet, de la mano de Sergio Valendebro, consultor SEO freelance Emprendedores de Hoy

Las grandes compañías utilizan un porcentaje alto de sus ingresos para contratar expertos en SEO que les ayuden a conseguir una mayor visibilidad en internet. La razón de ello es que un negocio que no sea visible en los motores de búsqueda populares como Google no conseguirá aumentar su tráfico de usuarios y crecer en línea.

Por este motivo, Sergio Valendebro, consultor SEO freelance, ofrece a las pymes y autónomos un catálogo extenso de servicios profesionales SEO que incluyen consultorías, auditorías, marketing digital, etc.

La importancia de tener una buena visibilidad en internet Para el desarrollo de una web se deben tener en cuenta puntos claves como una buena estructura, navegación fácil e intuitiva, diseño atractivo, vídeos impactantes en la primera página, entre otros. Sin embargo, aun si una web cuenta con estas características no podrá producir ingresos a la empresa o autónomo a menos que genere un tráfico de usuarios óptimo.

La generación de dicho tráfico es el trabajo de los consultores expertos en SEO como Sergio Valendebro. Este experto explica que una buena estrategia SEO marcará la diferencia entre una web atractiva, pero olvidada en el espacio digital y una web 100 % visible en línea que cumpla el rol para el cual ha sido desarrollada. Además, tener mayor visibilidad en internet es importante para ganar mayor reconocimiento y autoridad para la imagen de marca de cualquier negocio. Como resultado de ello, dicho negocio acaba por obtener un mayor número de ventas, socios, nuevas ideas de proyecto, fusiones, clientes importantes a nivel global, etc.

Sergio Valendebro, consultor SEO freelance experto en visibilidad online Las estrategias SEO que aplica Sergio Valendebro generan un posicionamiento natural en los buscadores web, especialmente en Google. Con natural se hace referencia a que la página aparecerá en los primeros puestos de la búsqueda sin que sea necesario pagar por algún anuncio publicitario. Además, los servicios de este consultor SEO freelance son altamente rentables, ya que Valendebro siempre se asegura que sus clientes tengan un flujo constante de visitas a su web. Para ello, utiliza estrategias de monitoreo y consultorías tanto para pymes y autónomos iniciantes como para marcas con años de experiencia en el sector digital. Sergio Valendebro también es experto en SEO local, un servicio indispensable para quienes buscan dar a conocer a través de internet su comercio, tienda física o pequeño negocio en una ciudad o región en concreto. Hoy en día, este freelance es reconocido por sus servicios locales de posicionamiento web para empresas y profesionales autónomos de Soria y otros lugares de España.

Sergio Valendebro es solicitado por muchas compañías españolas para mejorar su visibilidad en internet debido a sus estudios especializados en SEO y otras áreas de marketing digital y tecnológicas. Entre estas áreas se encuentran el dominio de Google Analytics, publicidad con Google Ads, Seoworking y marketing y dirección comercial.



