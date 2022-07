Oportunidades inmobiliarias para comprar apartamento en Benidorm con Costa Prime Properties Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 16:10 h (CET)

La Costa Blanca es uno de los principales destinos turísticos de España, por lo que aprovechar la oferta inmobiliaria de la zona y comprar apartamento en Benidorm resulta provechoso y rentable.

Son muchas las oportunidades inmobiliarias en Benidorm a las que se puede acceder si se acude a expertos en el sector como Costa Prime Properties, agencia con más de 10 años de experiencia comercializando propiedades en la región tanto para venta como compra.

Agencia inmobiliaria especializada en Benidorm y la Costa Blanca Costa Prime Properties fue creada por Daniel J. Eccles, experto de amplia trayectoria en el sector inmobiliario. Hoy, su compañía dispone de propiedades en Benidorm y la Costa Blanca a precios competitivos para satisfacer las necesidades del mercado y la alta demanda de bienes inmuebles en dicho litoral. Esta iniciativa ha abierto una nueva oficina y ha renovado su imagen corporativa con un diseño actual y moderno.

El enfoque de esta agencia es ofrecer propiedades de todo tipo (desde apartamentos hasta villas de lujo), tanto en compraventa entre particulares, alquileres de larga temporada y promoción de obras nuevas en la Costa Blanca. Para lograr su objetivo, la firma dispone de una intuitiva plataforma virtual que permite segmentar la búsqueda para encontrar el domicilio ideal. Accediendo a su sitio web, es posible informar el tipo de propiedad que se busca, su ubicación y el presupuesto para hallar la propiedad que más se ajusta a las preferencias del cliente potencial.

Aprovechar las oportunidades inmobiliarias en Benidorm es posible con asesoría profesional Para quienes buscan un inmueble ubicado en una zona en particular, por una u otra razón, y no lo encuentren en la plataforma web de Costa Prime Properties, existe la posibilidad de contactar con esta iniciativa para que su equipo de profesionales ubique una propiedad en venta que cumpla con dichos requerimientos. Aunado a lo anterior, mediante la creación de una alerta gratuita con datos de contacto, la plataforma puede enviar al correo electrónico o teléfono del interesado la disponibilidad de cualquier propiedad cuando esta ocurra para aprovechar la oportunidad y concretar la compra a un precio imbatible.

Por otro lado, para los interesados en valorar su propiedad, Costa Prime Properties ofrece el servicio de tasación desde su sitio web y brinda la posibilidad de vender o alquilar dicho inmueble mediante una sección destinada a la publicación de inmuebles en su propia plataforma virtual. De esta manera, esta compañía es el vínculo entre vendedores y compradores, actuando como intermediaria para garantizar la calidad del servicio y beneficiar a ambas partes.

La zona de cobertura de esta iniciativa incluye Benidorm, Finestrat, Altea, Alfaz del Pi, Albir, La Nucia, Villajoyosa, Jávea, Moraira y cercanías. Es una acertada opción para las personas que buscan vivienda en la Costa Blanca y desean contactar a una agencia inmobiliaria especializada en este litoral. El servicio ofrecido por esta compañía también se realiza en inglés y dispone de profesionales que dominan el noruego, sueco y alemán para facilitar la asesoría personalizada a todos sus clientes internacionales.



