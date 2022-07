Forboat.eu ofrece boat cleaning supplies para la correcta conservación de barcos

Un barco permite disfrutar de momentos de ocio inolvidables, ya sea una tarde de pesca o un relajante paseo por la costa.

Las condiciones ambientales en los espacios marítimos hacen necesaria una limpieza adecuada tanto en el exterior como en el interior de las embarcaciones. Barcos y lanchas se enfrentan constantemente al deterioro causado por la corrosión acuosa. La utilización de suministros adecuados de limpieza ayuda a prolongar la vida útil de cualquier embarcación. En el catálogo de la tienda online forboat.eu se pueden encontrar boat cleaning supplies para la correcta conservación de barcos, botes y veleros.

¿Por qué es importante limpiar las embarcaciones? El salitre marino y la exposición a los rayos UV deterioran las superficies, corroyéndolas y oxidándolas. Según el área de la embarcación que se desee limpiar existen en el mercado suplementos de limpieza específicos para cada una de ellas. La limpieza del interior de un barco es tan importante como la limpieza del exterior. Al igual que ocurre en la cubierta, en el interior del barco se acumulan residuos de sal marina, polvo y suciedad. Los altos niveles de humedad pueden provocar la aparición de moho y malos olores. Los costados del casco y otras superficies lisas recubiertas de gelcoat necesitan una protección y un mantenimiento para mantenerse brillantes y evitar la oxidación. Esto es aún más importante todavía si el bote está atracado en agua salada.

Se recomienda efectuar la limpieza de los cascos durante la temporada de vacío, que es como se llama a los meses en que los navíos no están en el agua o son menos utilizados.

Limpiar con periodicidad reduce el deterioro Existen varios factores que inciden en esta decisión. Para calcular la frecuencia de lavado de una embarcación es necesario tener en cuenta la regularidad con la que es utilizada. Por lo general, se debe enjuagar y secar la embarcación después de cada salida al mar. Para limpiar un barco por dentro también es importante airear y evitar que la humedad se apropie del interior, por lo que lo ideal es ventilar cada quince días como mucho. La lona de la embarcación debe limpiarse mensualmente, al menos, para evitar manchas y prevenir que la suciedad quede adherida en el material.

