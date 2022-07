¿Cómo crear una actitud emprendedora en las empresas?, con Diana Pinos Consulting Emprendedores de Hoy

Las capacidades del personal pueden aportar grandes ventajas competitivas a las empresas, cuando se fomenta su desarrollo y participación. Una de esas habilidades, sumamente importante en la actualidad, es el intraemprendimiento, es decir, la capacidad para potenciar la creatividad, innovación y propuesta de nuevas ideas desde los diferentes miembros de una empresa.

Desarrollar esta habilidad en el personal es una tarea compleja, no obstante, existen herramientas diseñadas precisamente para fomentar estas cualidades en las empresas, como las metodologías Design Thinking y Creativikit®, desarrollada por Diana Pinos Consulting, con el objetivo de ayudar a las empresas a despertar la creatividad y actitud emprendedora en su personal.

¿Cómo potenciar la creatividad en las empresas? El equipo de profesionales de Diana Pinos Consulting, están altamente especializados en desarrollar e implementar metodologías centradas en las personas, con el objetivo de ayudarlas a generar un mindset o actitud emprendedora en sus respectivas organizaciones. Estas metodologías ayudan a los integrantes de la empresa a prepararse para los desafíos del mundo actual, con habilidades que fomentan su empoderamiento, como la creatividad, empatía, resiliencia e iniciativa para proponer nuevas ideas. Para ello, utilizan diversos procesos formativos y metodologías prácticas como Creativikit®, una herramienta que facilita el desarrollo de la creatividad y el intraemprendimiento en la empresa de forma autónoma.

Estas habilidades pueden representar un extenso abanico de beneficios directos para la empresa, como detección de nuevas oportunidades en el mercado, incorporación de tecnologías más modernas y eficientes o, incluso, el surgimiento de ideas innovadoras que representan ventajas competitivas, desde el propio talento humano de la organización. Por otra parte, también se traduce en mejores vínculos entre los integrantes de la empresa y un aumento entre estos del sentimiento de pertenencia hacia la compañía.

Creativikit® y el desarrollo creativo Creativikit® es una manera simple, pero efectiva, de desarrollar la creatividad, tanto individual como en equipos de trabajo, a través de 4 pasos modulares. Todo el proceso está detallado en su manual de creatividad, el cual cuenta con ejercicios prácticos y plantillas descargables vía código QR, para incentivar todas estas habilidades. Creativikit® incluye, además, 55 tarjetas con diferentes dinámicas, ejercicios y herramientas para desarrollar la creatividad, así como una hoja de ruta para implementar la secuencia modular de este contenido en forma de taller práctico.

Con estas herramientas, las empresas pueden trabajar por su propia cuenta en desarrollar, entre los miembros del personal, esta actitud o mindset enfocada hacia la innovación y el emprendimiento. No obstante, conseguir esta actitud de forma orgánica e integral en la compañía no es simple, ni genera resultados inmediatos, requiere trabajo constante, ligado al personal y asistido por procesos o recursos formativos, como los que aporta Diana Pinos Consulting, una firma referente en metodologías para el desarrollo del intraemprendimiento entre los integrantes de las empresas.



