Decoración de interiores para oficinas en 2022, con Ivory

jueves, 7 de julio de 2022, 13:57 h (CET)

El espacio donde las empresas dirigen sus operaciones y realizan todas las actividades necesarias para su funcionamiento es la estructura física.

Esta estructura debe contar con espacios bien organizados para cada una de las áreas y departamentos que conforman la compañía, además de presentar un diseño atractivo que represente el ideal de la misma. Por esta razón, la decoración de interiores juega un papel importante en la forma de la infraestructura.

Existen empresas dedicadas al diseño de interiores como Ivory, una marca especializada en la optimización de espacios.

Mejorar el rendimiento en las empresas con el diseño de oficinas La oficina es uno de los espacios más importantes de la estructura física empresarial, puesto que es allí donde se desempeñan las distintas actividades que le dan vida a una compañía. Por tanto, su diseño debe atender las diferentes necesidades de cada una de las áreas a las cuales pertenecen tanto a nivel estético como funcional. No obstante, en muchos casos la infraestructura está creada con modelos y patrones que no favorecen la eficiencia en los trabajos que se realizan.

Es, en este sentido, donde destaca Ivory al presentar un completo servicio de diseño de oficinas que permite hacer una correcta distribución del espacio y optimizar así la funcionalidad en el área. Esta empresa trabaja en la creación de oficinas y también ofrece soluciones de reformas para las que ya están establecidas. Además, gracias a sus proyectos de interiorismo permite decorar los espacios para lograr ambientes personalizados que se ajusten a la imagen y particularidad de cada entidad.

Optimizar espacios con la metodología 360° de Ivory Ivory ha realizado importantes proyectos de optimización de espacios para reconocidas empresas. Esta compañía no solo se centra en la decoración de interiores o el diseño de oficinas, sino que ofrece un plan integral para cubrir todas las necesidades en los espacios físicos de la empresa. Esto lo consigue a través de una metodología 360° centrada completamente en las necesidades, desafíos y personalidad distintiva de la empresa cliente. Este servicio inicia con una fase de consultoría para entender los retos y características que distinguen a la compañía. También incluye una fase de interiorismo enfocada en el diseño de espacios inteligentes que faciliten el desempeño laboral y permitan tener un flujo rápido y efectivo de las actividades. Una vez establecido el plan, se procede a la construcción con tiempos de entrega específicos y, finalmente, la provisión del equipamiento inteligente que le añade valor competitivo en el sector.

Ivory presenta la oportunidad de crear o reformar los espacios de las empresas desde la perspectiva de alguien que entiende la personalidad de una compañía y los retos que la identifican. Gracias a su servicio de diseño de oficinas y decoración de interiores hace posible la creación de ambientes que mejoran la calidad de vida de las empresas.



