Formación de Microblading o Micropigmentación en Ideal Academy by Pilar Rico Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 14:01 h (CET)

El mundo de la belleza cuenta con técnicas semipermanentes para alcanzar la perfección en la apariencia de las cejas, aportando naturalidad y logrando diseños que potencian la armonización del rostro. Se trata de la aplicación de micropigmentación o de microblading, dos métodos que encuentran en la especialista Pilar Rico a una de las representantes más reconocidas en España. Con más de 20 años como profesional en el ámbito estético y técnicas paramédicas y sanitarias, esta emprendedora decidió especializarse en el maquillaje semipermanente. Al prepararse de la mano de los más reconocidos masters internacionales, en 2014 se convierte en pionera en la creación de nuevos talentos, al fundar su escuela-academia de micropigmentación y microblading, bajo la marca Ideal Academy by Pilar Rico.

Compromiso con la actualización y máxima calidad “Para mantener el estatus de mi escuela como la mejor escuela nacional, no ceso de viajar, con el fin de traer a mis alumnos actualizaciones constantes sobre técnicas y productos. Este mundo no deja de evolucionar y es imprescindible no dejar de aprender y depurar conocimientos”, comenta Pilar

La escuela ofrece formación del más alto nivel, mediante clases presenciales, onlive y online, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente, ofrece los cursos de Especialista en Microblading & Shading , Micropigmentación de Ojos y Labios, Micropigmentación Paramédica de Areolas y Micropigmentación Capilar en alianza con la empresa A&I Schendel.

Ideal Academy by Pilar Rico dispone tres sedes físicas, en Altea (Alicante), Palma de Mallorca y Tenerife. Igualmente, habilita centros concertados en Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia, Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Pamplona, Barcelona y Andorra. Con la atención en estos espacios y las clases vía onlive, la academia garantiza cursos personalizados en todo el territorio nacional.

Certificación técnica de alto nivel La trayectoria y metodología que Pilar Rico imparte en sus cursos permite que los estudiantes aprendan rápidamente y puedan incorporarse en un corto periodo de tiempo al mercado laboral como especialistas en el método más duradero y tradicional; la micropigmentación, o en la tendencia más novedosa y natural; el microblading.

Cabe destacar que esta escuela no es una escuela más de Micropigmentación y Microblading ya que goza de un gran reconocimiento nacional e internacional gracias a que Pilar Rico, ha sido finalista de los prestigiosos “Premios Educa” que galardonan a los mejores docentes de España, y la academia ha recibido la certificación ISO 9001 por su calidad, así como otras certificaciones y premios a la Mejor Escuela de Micropigmentación y Microblading, Mejor Escuela de Formación Profesional, Mejor Trayectoria Profesional, etc. También cabe destacar que lleva varios años consecutivos recibiendo, gracias a la opinión positiva de sus usuarios, el distintivo de “Empresa digna de Confianza”.

Para inscribirse en los cursos, no se necesita experiencia previa ni titulación específica; solo se requiere tener vocación y ganas de aprender. Al cumplir con todas las fases de la formación, el alumno obtendrá la distinción de “técnico” en la materia cursada y recibirá un certificado internacional. Más de 3.500 personas formadas hablan del compromiso de esta escuela con la calidad, basada en la aplicación de un método de trabajo tan exclusivo como exitoso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Limonada Digital, hosting premium para WordPress de alto rendimiento Formación de Microblading o Micropigmentación en Ideal Academy by Pilar Rico Sobre la eficiencia energética en edificios corporativos, por VAtecno Abogada polaca especializada en derecho penal y civil, en MMB LEGAL ABOGADOS Hacer hike y kayak de mar en la Costa Brava