Limonada Digital, hosting premium para WordPress de alto rendimiento

jueves, 7 de julio de 2022, 14:09 h (CET)

WordPress es considerado uno de los CMS más populares del momento y todos los días se crean cientos de páginas webs con esta poderosa herramienta. La desventaja de esta popularidad es que WordPress se ha convertido en el blanco favorito de los piratas informáticos, por lo que las empresas necesitan proteger con mayor frecuencia su sitio web.

Limonada Digital, empresa experta enhosting para WordPress, ofrece esta protección a través de un servicio premium que incluye gestión de actualizaciones de plugins y mejoras constantes en la seguridad del sitio web.

Hosting premium para WordPress Hoy en día, es muy común que los autónomos y empresas compren un sitio web creado con WordPress o paguen por el desarrollo del mismo. Sin embargo, muchos no se preocupan por el mantenimiento de estos sitios y sus posteriores actualizaciones. Limonada Digital explica que esto da lugar a la aparición de vulnerabilidades en la página web y como solución a esto ofrece a sus clientes un servicio hosting WordPress de alto rendimiento u hosting premium WordPress. El objetivo de este servicio es brindar la máxima protección a la web a través de mejorías constantes en la seguridad como optimizar la carga, realizar copias de seguridad diarias y actualizar el sitio, lo cual es lo más importante.

La actualización automática de WordPress (en especial de los plugins) y su gestión continua es crucial para combatir con eficacia cualquier ataque de posibles hackers. Además, añade a la plataforma diversas herramientas para complementar las funcionalidades de la web.

Servicio de hosting WordPress eficaz, profesional e innovador Limonada Digital es una empresa experta en hosting WordPress que destaca entre la competencia por centrarse en conseguir para sus clientes una seguridad digital de alto nivel en sus páginas webs WordPress. Para ello, dispone de alojamientos web que trabajan con tecnología de última generación como el servidor LiteSpeed Cache, Quic. Cloud, procesadores AMD 7502P 64 cores y Discos SSD NVMe. A su vez, cada uno de sus hostings cuentan con certificados SSL, backup en tiempo real y protección contra DDoS. Además de esto, su plan premium incluye un servicio de migración gratuita a sus servidores, actualizaciones automáticas de temas, dominios gratis y monitoreo 24×7 de la web. Todo esto forma parte del objetivo principal de Limonada Digital para ayudar a sus clientes a mantener su web WordPress actualizada, segura, rápida y moderna. También es importante mencionar que el hosting WordPress que ofrece esta empresa opera con energía limpia, la cual proviene de fuentes 100 % renovables.

El plan hosting WordPress premium de Limonada Digital está compuesto por 4 puntos claves: alta velocidad de carga, protección contra hackers, monitoreo de la web y actualizaciones automáticas. La empresa además, permite a sus clientes escoger cambios diferentes cada año para mejorar aún más su web WordPress como el publicar contenido nuevo, corregir errores de código, sustituir logotipos; entre otros.

En Limonada Digital tienen planes específicos para negocios, iglesias, colegios y ONG para que las personas dejen de preocuparse por la seguridad de su web.



