Abogada polaca especializada en derecho penal y civil, en MMB LEGAL ABOGADOS

jueves, 7 de julio de 2022, 13:50 h (CET)

A lo largo de los últimos años, la migración polaca ha ido crecido. Según cifras del INE, más de 52.000 personas de nacionalidad polaca han decidido hacer vida dentro del territorio español a día de hoy. Esto ha acarreado que la demanda de servicios de derecho legal y civil para estas personas se incremente cada día más.

Afortunadamente, existen bufetes de abogados penalistas especializados como MMB LEGAL ABOGADOS que trabajan con rigor y profesionalismo para atender cualquier trámite que requieran los extranjeros para legalizar su situación en España. El 80 % de los clientes de la firma son polacos, pero también atienden casos de ciudadanos españoles con el mismo nivel de excelencia.

Abogada penalista polaca especialista en leyes españolas La firma está dirigida por Monika Marczewska, una abogada polaca que desde muy pequeña sintió la vocación de ayudar a otras personas a través del ejercicio de las leyes, realizando estudios de Filología Románica. Manteniendo su propósito de conquistar nuevos horizontes, pero sin dejar a atrás sus raíces, Monika emigró al territorio español donde se licenció en Derecho adquiriendo los conocimientos jurídicos directamente en el país y no con una convalidación de un diploma extranjero. De esta manera, logró entrar a la lista de abogados ejercientes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

La especialista en derecho penal y civil ha logrado consolidar una carrera exitosa en el sector, ya que ha trabajado para prestigiosos despachos de abogados en el país, así como en la dirección y planificación de cargos importantes para la opinión pública, los cuales le han permitido adquirir una dilatada experiencia en el desarrollo de todo tipo de casos, desde los más simples a los más complejos, con éxito. Sus conocimientos en materia legal han sido apreciados por destacados medios de comunicación y en múltiples conferencias, donde ha dejado ver su amplio profesionalismo.

Derecho civil, jurídico y penal a cualquier hora del día Siendo noble con sus principios y orígenes, la abogada penalista, junto a un equipo de abogados experimentados, se dedican a brindar asesoría tanto a ciudadanos polacos como españoles en distintas áreas legales del derecho civil como sucesiones, indemnizaciones, redacción de contratos, entre otros, así como procedimientos de carácter familiar como divorcio, separaciones, liquidación de bienes, incapacitaciones, entre otros.

Conscientes de las necesidades de sus clientes, los abogados del bufete atienden urgencias en el ámbito legal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo en todo momento un trato cercano y profesional en cualquiera de sus servicios, abordando meticulosamente cada problema para ayudar a sus clientes a conseguir los mejores resultados.

El conocimiento, la experiencia y la perspicacia en la resolución de los problemas legales, postulan a MMB LEGAL ABOGADOS como un despacho referente que atiende las necesidades tanto de los extranjeros como de los ciudadanos españoles que requieren resolver un trámite legal de la mano de profesionales en el sector.



