San Sebastián visto desde el mar en catamarán

El catamarán ciudad San Sebastián permite disfrutar de la vista de las montañas, de la relajante brisa, el puerto y la costa de la zona con un recorrido lleno de excelentes vistas, conciertos en directo y atención de calidad. Con los servicios de Ciudad San Sebastián, es posible relajarse y pasear por la costa guipuzcoana, con un catamarán con capacidad para 120 pasajeros y que aporta toda la tranquilidad y estabilidad esencial para una experiencia única.

Desde 1967, este servicio opera con el nombre de “Ciudad de San Sebastián” en honor al sitio más céntrico del Eje Cantábrico, debido a que se pueden conocer las vistas de este fantástico paisaje a través de un paseo en barco San Sebastián.

Comodidad en el catamarán San Sebastián Esta organización ha planificado numerosas rutas que permiten al pasajero vivir una vivencia exclusiva llena de relax y bienestar des del momento de la salida. La aventura Getaria es una de las más exclusivas, pues muestra uno de los paisajes más emblemáticos. Entre ellos, el Cerro San Antón, en cuyo punto máximo se puede valorar una vista panorámica de la costa.

En la aventura Donostia se da un recorrido por distintos aspectos de interés del territorio como el rompeolas del paseo Nuevo, la desembocadura del río Urumea, Playa Zurriola y la isla Santa Clara, entre otros destinos. Otra aventura interesante es la Puesta de Sol, en el cual se goza de un show natural que se aprecia desde la costa Gipuzkoana.

En cualquier elección, los consumidores van a poder planear y degustar la gastronomía tradicional del sitio (servicio adicional denominado “catering a bordo” con previa reserva y para grupos), un óptimo ambiente musical y un asombroso personal de servicio con la disposición de demostrar las maravillas del Eje Cantábrico.

Instalaciones de lujo En las distintas zonas del barco habilitadas se dispone de servicio de bar y zona de chill out. El catamarán está disponible para alquilarse en eventos especiales: bodas, cumpleaños, aniversarios, o para eventos de empresa, presentaciones de productos. No obstante, para cualquier otra situación que el cliente quiera, si el barco está disponible, también se puede alquilar, siempre y cuando no existan reservas previas.

El catamarán cuenta con 3 balsas salvavidas de 65 pax cada una, 140 chalecos de homologación, radiobalza, radar, sonda, 2 conjuntos de comunicación, GPS y un Plotter. A través de su página web, se pueden gestionar las reservas y los horarios de alquiler.

San Sebastián es una de las zonas más pintorescas de España, la cual se halla al norte del país, cuenta con una bahía circular y playas con agua cristalina que atraen a una cantidad enorme de turistas al año.