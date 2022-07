Schneider Electric mejora la resiliencia empresarial de sus clientes con EcoStruxure™ Service Plan Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 14:01 h (CET) Ahora disponible para variadores de velocidad, EcoStruxure™ Service Plan es el plan de servicio de nueva generación de Schneider Electric que asegura la seguridad, resiliencia y sostenibilidad de operaciones y plantas. Combinando la monitorización y el soporte en remoto y on-site 24x7, EcoStruxure™ Service Plan se centra en el mantenimiento en condiciones para reducir los tiempos de inactividad no planificados, prolongar la vida de los activos y mejorar la eficiencia operacional en general Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y automatización, ha anunciado que su EcoStruxure Service Plan ya está disponible para variadores de velocidad, consolidando así su compromiso continuo a la hora de ayudar a sus clientes a preparar sus negocios para el futuro y conseguir seguridad, resiliencia y sostenibilidad.

Hasta el momento, EcoStruxure Service Plan estaba disponible para la Gestión de Activos Eléctricos – equipos de baja y media tensión como transformadores, aparamenta e interruptores automáticos -, Sistemas de Gestión de Energía y, más recientemente, Sistemas de Energía Ininterrumpida (SAI) Trifásicos de 10-40 kVA. A partir de ahora, los clientes también podrán disfrutar de un plan combinado de servicios digitales y de campo para sus variadores de velocidad y confiar en el amplio expertise de Schneider Electric Services en gestión y automatización de la energía, para conseguir el mantenimiento que necesitan en el momento preciso.

EcoStruxure Service Plan incluye mantenimiento preventivo basado en la condición y monitorización remota experta 24x7. El primero aprovecha el poder combinado de la plataforma EcoStruxure para proporcionar a los clientes la programación dinámica del mantenimiento de sus variadores de velocidad y una visita preventiva. Monitorizar los equipos conectados permite detectar y anticipar posibles problemas y reducir significativamente el tiempo de inactividad no programado e innecesario, así como optimizar las operaciones del sitio y mejorar la seguridad de los operadores y el equipo.

Por otro lado, los expertos del Connected Services Hub de Schneider Electric monitorizan de forma remota y 24x7 el estado de los variadores de velocidad conectados y ofrecen recomendaciones para optimizar su rendimiento a través de informes trimestrales personalizados y consultas anuales. Paralelamente, y en base a analíticas, un experto en servicios notifica a los clientes oportunamente cuando identifica problemas y ofrece acciones correctivas que podrán ser implementadas en línea u on-site, a través de los técnicos de Field Services de la compañía.

El mantenimiento basado en la condición impulsa la resiliencia empresarial

Como reflejo del compromiso continuo de Schneider Electric con desarrollar una resiliencia empresarial a prueba de futuro para sus clientes, EcoStruxure Service Plan para variadores de velocidad ayuda a prevenir el tiempo de inactividad, maximizar la eficiencia operativa y contribuir a los objetivos de sostenibilidad de la empresa, impulsando mejoras sustanciales en la seguridad de los activos, la resiliencia, la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

Todo ello se traduce en hasta un 65% menos de riesgos de fallo eléctrico, minimizando el tiempo de inactividad no planificado, y una reducción de hasta el 20% en las actividades de mantenimiento y el tiempo de inactividad planificado con un fuerte impacto financiero.

Acceso completo a la experiencia y la consultoría de Schneider Electric

Aprovechando su experiencia y conocimientos sobre la industria, Schneider Electric combina un plan de servicios de campo y digitales que incluye informes de evaluación de rendimiento trimestrales personalizados proporcionados por el Connected Services Hub y consultas anuales realizadas por un Customer Success Manager dedicado. Este último comprende los objetivos estratégicos y las necesidades tácticas de los clientes y actúa como un consultor ayudándoles a tomar decisiones rentables relacionadas con sus requisitos de monitorización y gestión de la energía. El resultado puede ser un plan de monitorización o la creación y mantenimiento de un gemelo digital eléctrico, garantizando no solo la seguridad, el cumplimiento y la preparación del negocio para el Nuevo Mundo Eléctrico, sino ofreciendo al cliente una experiencia fluida y perfecta.

“En Schneider Electric creemos que podemos acelerar el viaje hacia la descarbonización de nuestros clientes y reunir análisis avanzados y soporte de campo a través de nuestra oferta de servicios es clave para conseguirlo,” dice Frederic Godémél, Executive Vice President of Power Systems and Services de Schneider Electric. “Combinando la consultoría experta tradicional, los servicios on-site y nuestros potentes servicios digitales basados en el IoT esperamos liberar a los clientes para que puedan centrarse en tomar decisiones críticas para su negocio y ofrecerles la tranquilidad de saber que Schneider Electric Services se encarga de la resiliencia de su instalación”.

