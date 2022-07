Las ventajas de las casas prefabricadas, con Build Lovers Emprendedores de Hoy

Las casas prefabricadas se han convertido en una de las opciones más solicitadas, dado que ofrecen varias ventajas sobre las tradicionales, desde un tiempo de construcción más reducido y una mayor calidad.

Ahora mismo, en el mercado de la autopromoción inmobiliaria en Barcelona, la startup Build Lovers es una de los referentes del sector de las casas prefabricadas. Se trata de una compañía que ofrece un servicio de principio a fin, mediante la cual las personas podrán construir su propio hogar, perfectamente adaptada a sus necesidades y presupuesto, disfrutando de las ventajas de la construcción industrializada.

¿Cuáles son las principales ventajas de las casas prefabricadas? Las casas prefabricadas son una forma de construcción industrializada, donde las distintas partes que componen la vivienda no se realizan in situ, sino que son prefabricadas en una fábrica especializada. Este tipo de viviendas se han ido convirtiendo en una de las opciones constructivas más populares en Europa durante los últimos años, debido a la gran cantidad de ventajas que ofrece.

Las principales son el hecho de que se tardan mucho menos tiempo en construirse e instalarse, en comparación a las viviendas tradicionales, permitiendo un ahorro de costes. Otra de sus ventajas son los materiales que se utilizan para su construcción, que debido al importante avance tecnológico en el sector durante los últimos años, ofrecen mejores características, llegando a durar lo mismo o incluso más que las tradicionales. Asimismo, resalta el hecho de que son materiales más ecológicos y amigables con el medioambiente, ya que al estar prefabricadas se optimiza el consumo de energía y materiales, generando menos desechos.

El método de empresa Build Lovers Las casas prefabricadas ofrecen la posibilidad de adquirir una vivienda totalmente a medida, según los gustos, necesidades y presupuesto. De hecho, la empresa Build Lovers ofrece un método propio para estos casos, que consiste en 3 pasos principales; la planificación, el suelo y la construcción. La planificación consiste en el análisis de la situación financiera del cliente para ofrecerle un presupuesto viable y realista para la construcción de su vivienda. Este paso incluye, de ser necesario, la gestión de hipoteca en caso de requerir financiación. El suelo, por su parte, se refiere a ayudar al cliente a encontrar la parcela donde quiera construir su hogar y comprarla. Por último, se lleva a cabo la construcción, apostando por la construcción industrializada.

En definitiva, las casas prefabricadas representan un modelo constructivo de futuro, más eficiente, sostenible y económico, que hará más asequible para las personas la idea de construir su hogar ideal. Empresas como Build Lovers serán los encargados de convertir su proyecto en una realidad.



