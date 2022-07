Menamobel propone cuatro estilos diferentes a la hora de decorar la habitación juvenil Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 13:13 h (CET) La adolescencia es una época de cambios, en la que se define la personalidad del niño y en la que además se reflejan sus gustos y aficiones. Es la etapa en la que se dejan atrás los juegos infantiles, los súper héroes y las muñecas y cobran protagonismo los videojuegos, la música, los deportes y las tendencias que marcan a su generación Para acompañarles en esta transición de la niñez a la adolescencia, desde Menamobel explican los estilos que está marcando este 2022.

1.- Habitación juvenil minimalista

Menos, es más, es el lema del minimalismo y una tendencia muy elegida por los padres a la hora de decorar la habitación de su hijo. Es el estilo adecuado para tener todo ordenado. También es el ideal cuando se dispone de poco espacio. En este caso se busca que los muebles tengan doble función como una cama que a la vez hace de sofá para transformar el dormitorio en una cómoda zona de estudio. No puede faltar el escritorio, ni las estanterías para tener ordenados los libros y el material escolar. Los muebles suelen ser de estilo nórdico y se evitan los estampados. Es un estilo muy limpio ideal para el salto a la madurez y para inculcar hábitos de estudio.

2.- Habitación romántica de ensueño

Los colores pastel predominan en este tipo de decoración. “La clave de este estilo reside en las paredes, por lo que elegir el papel pintado correcto será la gran decisión a tomar. Un gran mural puede marcar la diferencia de una estancia, el problema es que hay que atreverse a jugar con texturas y colores y eso a los padres les da algo de miedo, pero cuando se deciden el resultado es increíble”, explica Ivana González Mena, directora de Menamobel. Lo recomendado es utilizar el papel solo en la pared principal y en cuanto a los muebles elegirlos con tonos pastel y que combinen con el escritorio. En este tipo de decoración hay que tener cuidado con no sobrecargar la estancia por lo que a la hora de elegir las cortinas es mejor que sean blancas para que dejen pasar muy bien la luz. Una alfombra en el suelo dará el toque acogedor a este dormitorio juvenil.

3.- Habitación juvenil de estilo contemporáneo

Los niños se hacen mayores y quieren una habitación como la de sus padres, “una habitación de mayor” dicen al entrar a las tiendas. El estilo contemporáneo es uno de los estilos más demandados “porque tarda en pasar de moda y una vez el niño se convierte en adulto, la habitación le acompaña en esta etapa”, explica Ivana González. La clave de este estilo está en sus muebles de estilo moderno, líneas rectas, colores neutros y paredes cálidas, esos detalles harán que esta habitación acompañe al adolescente hasta su edad adulta. “Es la clásica habitación que después, cuando los hijos se casan, las familias utilizan como habitación de invitados. Apenas hace falta cambiar nada porque es ideal para recibir a un huésped” explican desde Menamobel.

4.-Habitación juvenil de estilo moderno

Los colores, los muebles y los accesorios marcan esta tendencia. Los jóvenes que optan por este tipo de decoración buscan reflejar su personalidad en cada rincón de su habitación. Una cama con un diseño innovador, cajoneras y estanterías de colores, una lámpara industrial que cuelga de una de las paredes… Sillas modernas, un escritorio abatible para dejar más espacio en la habitación cuando no se quiera utilizar como zona de estudio. “Es el refugio perfecto del adolescente, donde convergen hobbies y obligaciones. Hay espacio para todo, para videojuegos, para estudio, para reunirse con amigos, es una habitación polivalente que se adapta a la intensa vida del niño”, aseguran desde Menamobel.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

