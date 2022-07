Opiniones Mugendo, ¿qué opinan los alumnos de esta práctica?

Mugendo es un arte marcial que cada vez cobra más fama en toda España. Esto se debe a que sus fundamentos entienden un estado de tranquilidad entre alma y cuerpo que realiza, además, una disciplina completa en este arte marcial. Personas de diferentes edades se han incorporado a este entrenamiento y expresan su preferencia entre las otras, ya que no se concentra solo en la cuestión, sino en la paz que da la misma. Por este motivo, las escuelas de artes marciales Mugendo tienen diferentes sedes en toda España, que ofrecen clases de iniciación, pero también para niveles con más experiencia.

Mugendo es un tipo de arte marcial que llama la atención, ya que es una mezcla de las prácticas simples como el kickboxing, karate, taekwondo, boxeo y la defensa personal que comprende un tipo de clase exclusiva y versátil capaz de ejercitar cuerpo humano en toda su capacidad física. Las opiniones kickboxing Mugendo son muy positivas por parte de sus alumnos, tal como se comenta a continuación.

¿Qué opinan los alumnos de Mugendo? Al ser una práctica deportiva tan completa, Mugendo se ha generalizado entre los amantes de las artes marciales a lo largo del territorio, por lo cual las escuelas Mugendo constan de diferentes centros en los cuales cada vez se suman más alumnos.

Los estudiantes comentan “Máxima puntuación para el sistema de aprendizaje que tienen dichos centros. Trabajan bastante duro para dar programas adecuados para cada perfil de alumno”. Entrenar un arte marcial como deporte constantemente es una buena elección, más que nada para conservar la mente y el cuerpo sano, la práctica de Mugendo es ideal como una base sólida para la comprensión de las artes marciales.

Importancia del buen uso de la técnica Existen distintos movimientos muy importantes a la hora de enfrentarse en un campeonato, sin embargo, se deben tener en cuenta en todo momento los que no están permitidos, para lograr tener la técnica adecuada que se necesita en la ejecución de las reglas. Por ejemplo en la práctica del Kickboxing Mugendo; en la cintura no está permitido golpear, ni en las partes íntimas, no se aceptan golpes de codo, ni golpes de rodilla.

Básicamente, una vez que los chicos y chicas se adentran en este arte marcial empiezan a conocer todo el potencial que tiene su cuerpo humano. Además, abre a la probabilidad de mejorar la protección personal e incrementar la potencia física, debido a la enorme versatilidad de este entrenamiento.

El sistema educativo Mugendo se fundamenta en la filosofía híbrida de las prácticas que llevan años evolucionando, por lo cual los chicos y chicas que empiezan a desenvolverse en ella, incrementan su constancia y disciplina, ya que aprenden a respetar directivas y aprecian más el valor de la actividad física a partir de una edad temprana. Mugendo, además, es la práctica elegida por aquellas personas que quieren lograr una estabilidad personal y emocional.