Apagalaluz.com, la web para canalizar socialmente la impotencia por el precio de la luz

jueves, 7 de julio de 2022, 12:13 h (CET) Apagalaluz.com busca canalizar el sentimiento de impotencia ante los disparados precios energéticos. "¿Qué somos, accionistas de Iberdrola que tenemos toda la casa encendida?", "¿Acaso la luz es gratis?" o "Como se nota que tu no pagas la factura de la luz" El precio de la luz se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la sociedad española. Apagalaluz.com busca canalizar el sentimiento de impotencia ante los disparados precios energéticos recordando aquellas frases que habitualmente se han dicho en casa cuando alguien se dejaba todas las luces encendidas.

Según la OCU, el precio de la electricidad durante el mes de junio se ha situado en 211,8 euros/MWh. La factura media de un hogar con la tarifa PVPC en junio se eleva a 102,65 euros, una vez aplicada la reducción del IVA del 5%.

De esta peculiar y reivindicativa manera ha querido celebrar el 25 aniversario uno de los administradores de fincas más conocidos de València, a través de esta web que recuerda de una manera muy familiar que la mejor forma de ahorrar en la factura es apagando la luz.

“Ya nos preparaban en casa para esta época de precios históricos, como si de intuición se tratase” comenta Franciso Delgado, fundador de Delgado Administraciones e impulsor de esta iniciativa que “pretende ser crítica y divertida, ante una situación que hace muy poca gracia” añade.

En la página se encuentra un interruptor que al apagarlo muestra las frases como: “¿Qué somos, accionistas de Iberdrola que tenemos toda la casa encendida?”, “¿Acaso la luz es gratis?” o “Como se nota que tu no pagas la factura de la luz”.

Además, cualquier persona puede enviar y añadir la frase que se haya escuchado toda la vida en casa y esta será compartida en la web y en Instagram. Será necesario poner el nombre de usuario de Instagram, la frase e indicar qué familiar era la persona encargada de recordar que hay que apagar las luces que no se están utilizando.

