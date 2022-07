City-Drop llega a España para revolucionar el alquiler de furgonetas Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 10:01 h (CET) La Startup francesa, City-Drop, abre nuevas rutas en España para que mudarse sea más fácil y económico City-Drop llega a España con una idea revolucionaria, se trata de una agencia de alquiler de furgonetas conectadas de punto a punto única en España.

City-Drop es una Startup francesa de éxito que inició su actividad el año 2014. Desde entonces ha logrado ampliar su red de vehículos conectados y ya está presente en países como Francia, Alemania, Bélgica e Italia.

El salto España ha sido lógico debido a la amplia demanda de este servicio en todo el territorio nacional. En https://www.city-drop.com/es/ están todas las ofertas.

Con City-Drop ya no es necesario dirigirse a ninguna agencia para recoger ni devolver las furgonetas, éstas se encuentran aparcadas en la calle repartidas por distintos puntos. Actualmente en Madrid, Barcelona, ​​A Coruña, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia y Bilbao.

A través de la App City-Drop, es posible la localización y puesta en marcha de cada furgoneta en cualquier momento. Esto aumenta enormemente la agilidad del servicio y además reduce considerablemente los costes, convirtiéndonos en la empresa de alquiler de furgonetas de punto a punto con los mejores precios.

El funcionamiento es muy sencillo, para poder reservar el vehículo tan solo hay que descargarse la App y registrarse. Minutos antes del inicio del alquiler, la aplicación facilitará la geolocalización de la furgoneta a la que se podrá acceder sin ningún tipo de problema y recuperar la llave situada en el interior.

Una vez finalizada la mudanza o lo que se tenga pensado realizar con la furgoneta, deberás dejar la furgoneta en una zona predeterminada de la ciudad siempre bien conectada con transporte público.

Los creadores de City-Drop se propusieron desde un primer momento reducir los costes del alquiler de furgonetas gracias a que se dieron cuenta de una serie de detalles que hasta el momento no habían sido tenidas en cuenta por las agencias tradicionales del sector.

“La realidad es que la mayoría de los usuarios tan solo necesitan el vehículo para el viaje de ida y por tanto, tener que devolver la furgoneta al punto de inicio supone para ellos un gasto de combustible extra y una pérdida de tiempo”, comenta uno de los fundadores de la empresa Christophe Gerbeaud.

Así mismo, para las propias agencias, esto supone una serie de obstáculos que evidentemente repercuten en el coste final del servicio. Principalmente en cuanto a infraestructuras, personal y sobre todo disponibilidad. El concepto que City-Drop ha ideado para mejorar todo esto es por tanto una solución Win-Win.

El éxito de City-Drop ha puesto de manifiesto claramente que la mayoría de los usuarios prefieren este tipo de servicio, ya que esto supone mejores precios, menos gastos, mayor disponibilidad y la eliminación de las esperas.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Turismo activo cardioprotegido gracias a los campings de Aragón La UPC School ofrece un nuevo posgrado en Tecnologías de Producción y Transformación del Cannabis Ticjob e ID Bootcamps anuncian su tercera edición de becas para impulsar los perfiles en ciberseguridad City-Drop llega a España para revolucionar el alquiler de furgonetas Educación financiera: los españoles sólo ahorran el 7% de sus ingresos