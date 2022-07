Educación financiera: los españoles sólo ahorran el 7% de sus ingresos Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 09:10 h (CET) Fintonic diseña un Programa de Finanzas Personales pionero en España para mejorar el bienestar financiero de los ciudadanos. La app estima que solo uno de cada dos ciudadanos ahorra y lo hace por debajo del 20% recomendado. Las finanzas personales y la economía familiar entre las principales causas de estrés en nuestro país. 8 de cada 10 empleados valoran positivamente que sus organizaciones les proporcionen educación financiera El 44% de la población española no ahorra y el ahorrador medio solo reserva el 7% de su salario a este fin. Teniendo en cuenta que el salario medio neto en 2021 se situó en torno a los 1.670 euros, ahorramos una media de 117 euros al mes. Así lo destaca el nuevo Programa de Finanzas Personales desarrollado por Fintonic, tras analizar las carencias que tiene la población en España en materia de educación financiera. Según los expertos de este Programa, el porcentaje de ahorro mínimo mensual debería situarse en torno al 20% de los ingresos. Por debajo de este límite se pone en riesgo el bienestar financiero con las consecuencias que ello tiene, tanto a nivel económico como social.

“Desde Fintonic tenemos la misión de mejorar el Bienestar Financiero de la población. Este es un Programa pionero para ayudar a que cualquier persona, con independencia de su formación y con ayuda de expertos en finanzas personales, pueda tener un mayor control sobre sus finanzas, ahorre, obtenga más ingresos y reduzca sus deudas”, afirma Lupina Iturriaga, fundadora y Co-CEO de Fintonic.

El Programa de Finanzas Personales supone un importante avance en la educación financiera de la sociedad española, en la que tradicionalmente esta materia ha estado relegada en todas las etapas formativas.

Sin embargo, un mayor conocimiento de cómo deben gestionarse las finanzas personales está directamente relacionado con el aumento de los ingresos y de la capacidad de ahorro. Un bienestar financiero que se traduce en estabilidad y una mayor solvencia ante posibles escenarios negativos, así como una mejor salud mental, pues las finanzas unipersonales y la estructura económica familiar son dos de las principales causas de estrés en nuestro país.

El Programa de Finanzas Personales de Fintonic, app que acumula en sus 10 años de trayectoria más de un millón de usuarios, hace posible que nueve de cada diez personas mejoren sus ingresos y ahorros. Además, ocho de cada diez reducen sus deudas e incluso las liquidan y siete de cada diez mejoran el control que tienen sobre su dinero.

Indicadores de educación financiera

El ahorro es uno de los principales indicadores del nivel de educación financiera de una sociedad y, ligado a ello, se encuentra la capacidad de previsión que tienen las personas con respecto a su futuro. En este sentido, es importante destacar que en España solo un 5% de los menores de 35 años cuenta con un plan de pensiones.

Además del ahorro, el Programa de Finanzas Personales de Fintonic ha identificado otros tres ámbitos en los que tiene más incidencia la falta de educación financiera. Así, el desconocimiento de la economía doméstica y de cómo es el perfil financiero es otro de los indicadores a tener en cuenta. En nuestro país, no vigilar las cuentas bancarias se traduce en que en torno al 5% de la población se enfrenta a una situación de descubierto al menos una vez al mes.

Por otro lado, la falta de formación sobre cuáles deben ser las condiciones de un crédito y hasta dónde debe llegar el endeudamiento está detrás de multitud de problemas relacionados con la estabilidad del entorno familiar. Los expertos de Fintonic recomiendan no destinar al pago de préstamos más del 30% de los ingresos. Además, llaman la atención sobre la desinformación que existe acerca de conceptos básicos como el TIN y el TAE, o el interés compuesto.

La inversión y las diferentes posibilidades que existen es el cuarto punto crítico que destacan los expertos de Fintonic y también una de las principales asignaturas pendientes de la mayoría de las personas. “En la estrategia de inversión del dinero ahorrado es muy importante contar con un fondo de emergencia equivalente a los ingresos de entre 3 y 6 meses y, en cualquier caso, debe ser líquido”, asegura Lupina Iturriaga, fundadora y Co-CEO de Fintonic.

Educación financiera en el ámbito laboral

Más productividad y compromiso y tasas de absentismo laboral más reducidas son los beneficios más importantes de promover la educación financiera en el entorno de trabajo. Así lo pone de manifiesto el Programa de Finanzas Personales de Fintonic que estima que 8 de cada 10 empleados valoran positivamente que sus organizaciones les proporcionen educación financiera entre las opciones formativas.

Según este Programa, dentro de la estrategia ESG (Enviromental, Social y Governance) de las compañías debe priorizarse la promoción de la educación financiera entre sus plantillas, con especial foco en la inclusión financiera como herramienta para contribuir a los objetivos ODS.

“Un bajo nivel de educación financiera provoca malas decisiones económicas y, como consecuencia, el aumento del riesgo de exclusión, las desigualdades y los problemas de convivencia en el hogar”, señala Lupina Iturriaga.

Fintonic, la app para mejorar el bienestar financiero

Fintonic es la plataforma líder en Soluciones de crédito y Bienestar financiero para las personas. Con este objetivo, se asocia con las entidades bancarias para facilitar el acceso a un crédito asequible y responsable basado en el riesgo real de cada persona, a través de su sistema 100% online y sin esfuerzo, y centrándose además en mejorar su salud y educación financiera. Fintonic empodera así a la creciente población de clientes de la banca digitalizada desde su intuitiva app y web.

Fintonic está comprometido con el Bienestar financiero de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades y obligaciones financieras, tomen decisiones económicas que le permitan disfrutar de la vida y se sientan seguros con su futuro.

Las Entidades Financieras que participan en la plataforma se benefician, a su vez, de la posibilidad de ofrecer servicios con una interesante rentabilidad y a un conjunto de clientes más amplio y cualificado, con el apoyo de una gran experiencia digital. Las tecnologías de IA de Fintonic permiten a la Entidades alcanzar mayores tasas de aprobación experimentando a la vez menores tasas de pérdidas, participando en la plataforma desarrollada por Fintonic obtienen mejores rendimientos, menores tasas de impago y reducen el riesgo de fraude.

Presente en España, Chile y México, esta compañía se ha consolidado como la mayor plataforma financiera del mercado de habla hispana.

Fintonic fue la primera fintech española que obtuvo la autorización de Banco de España para prestar simultáneamente servicios de iniciación de pagos y agregación de cuentas regulados por PSD2.

El equipo de Fintonic está formado por más de 152 profesionales expertos en el sector financiero y en nuevas tecnologías. La compañía cuenta con el respaldo de Ideon, Financial Solutions, Inception Capital, Onza Capital, Atresmedia, ING Group, PSN y otros socios particulares que aportan su expertise estratégico.

