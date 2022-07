Innovar para hacer publicidad de la mano de la agencia de microinfluencer Brandarmies Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La experiencia y la conducta de los consumidores suponen un desafío para las empresas que buscan hacer publicidad de sus productos o servicios. En este sentido, cada vez más personas detectan rápidamente las formas de comunicación que tienen por objetivo vender algo y las esquivan.

Por lo tanto, es necesario recurrir a nuevas estrategias de marketing, dinámicas e interesantes, que permitan conectar con el público. En este contexto, una solución posible es recurrir a la publicidad con microinfluencer, ya que hoy en día las recomendaciones personales son más efectivas que el marketing tradicional. A través Brandarmies, una agencia de Marketing de influencia, es posible contactar con estos microinfluencers para trazar una estrategia de recomendaciones y así lograr una campaña publicitaria más económica y efectiva que los sistemas de anuncios tradicionales en las redes sociales.

La estrategia de microinfluencers es innovadora Los microinfluencers están más cerca de las personas comunes y corrientes que de las celebridades. Suben contenido regularmente a las redes sociales y tienen un número de seguidores que oscila entre 1.000 y 10.000. Si bien el radio de acción que tienen no es tan amplio, se centran en públicos concretos que pueden convertirse en clientes de una marca.

De esta manera, estos nuevos actores de las redes sociales producen contenido específico sobre áreas como moda, turismo, gastronomía, belleza o incluso productos más específicos como el vino o la indumentaria de algún deporte en particular, entre otras posibilidades. Esta especialización les garantiza la atención de una audiencia interesada en un ámbito determinado.

Los microinfluencers no ven las redes sociales como un trabajo, sino como un pasatiempo y una oportunidad de exponer sus gustos y comentarios. Si bien los resultados, en cuanto a likes, comentarios e impresiones, son menores en comparación con los influencers, el grado de interacción que tienen con sus seguidores es mayor. A través de Brandarmies, es posible encontrar al brander (microinfluencer)que mejor conecta con el público potencial de una empresa para poder hacer publicidad de manera efectiva.

Las razones por las que el marketing de microinfluencers es eficaz A través de Brandarmies, es posible diseñar una estrategia que incluya distintos microinfluencers para emitir el mismo mensaje. Estas recomendaciones resultan más efectivas y son una herramienta dinámica para llegar a un público objetivo determinado.

A fin de cuentas, esta estrategia de marketing permite un alcance mayor y mejores resultados que los que se consiguen pagando publicaciones en redes sociales como Facebook o Instagram. Asimismo, el coste es similar, mientras que la confianza que los microinfluencers generan en sus seguidores es mayor a la que generan los grandes usuarios.

Hacer publicidad a través de la plataforma de microinfluencers Brandarmies es una forma de comunicación innovadora que permite conectar con un público determinado de manera efectiva y a un precio asequible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.