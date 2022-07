La Perla del Caribe en la última colección de Yonafar Cárdenas Emprendedores de Hoy

Nada mejor que el verano para dar paso al sol, al clima cálido, a la gama de azules y a las arenas blancas del Mar Caribe. Yonafar Cárdenas ha sacado su inspiración de estos elementos para diseñar su nueva colección de bisutería y prendas con las que ha llegado a España.

La nueva marca de joyas y accesorios ha atravesado el océano Atlántico para aterrizar en Zaragoza. Desde allí ha lanzado una gama de nuevas propuestas en collares, pulseras juveniles, anillos y tobilleras. Con ellas, aspira revolucionar el mercado español, ávido siempre por conocer las últimas tendencias en moda.

¿Qué es la Perla del Caribe? Yonafar Cárdenas nació en Venezuela y comenzó su trabajo de joyería en el año 2007 en la Isla de Margarita. Este es un paradisíaco lugar enclavado en pleno Mar Caribe, conocido desde la época colonial como ‘La Perla del Caribe’. La riqueza perlera de Margarita fue lo que la movió hasta allí, y sigue siendo la fuente primaria de inspiración de esta joven diseñadora.

La musa de las perlas se refleja en sus anillos hechos a la medida, las pulseras, los pendientes juveniles y los collares. Son piezas en las que el centro focal se centra en estas piedras de un blanco inmaculado y brillante. Sin embargo, las perlas no son los únicos materiales que ha usado esta diseñadora en su lanzamiento al público español.

Yonafar también ha aprovechado la nobleza de materias primas como cristales, maderas, hilos, piedras semipreciosas y varios tipos de metales como el oro Golfi. El resultado es una colección ecléctica que según la propia creadora ha buscado, entre otras cosas, recrear los antiguos códigos de diseño romanos. Una muestra de ello es el relanzamiento de la pulsera de bíceps para la primavera de este 2022.

La colección de Yonafar Cárdenas en tendencia Una de las tendencias que Yonafar Cárdenas ha incluido en su colección son las cadenas estilo enlace en su versión más larga. En el otro extremo se encuentran las gargantillas, que esta diseñadora propone usar combinadas con cadenas y dijes llamativos. Para los pendientes, su apuesta se inclina por los aros con diseños frescos que invitan a la diversión en este inicio del verano.

Los conjuntos son parte fundamental de su lanzamiento.

Yonafar ha presentado una colección de zarcillos, pulseras y collares combinados para destacar. Incluso alguna de las propuestas incluye tobilleras y anillos para los que quieren mostrar un look completo. En este caso, la imagen iridiscente, etérea y atemporal de las perlas vuelve a ser la protagonista principal.

Aunque Yonafar ha tomado elementos caribeños para darle una identidad a su trabajo, lo cierto es que ha incorporado otros elementos. Para su llegada a España ha sabido anexar insumos y diseños que logran expresar un lenguaje mucho más universal. La idea es que a través de su tienda online, yonafar.es, estos diseños puedan encontrar seguidores no solo en la Península Ibérica, sino en otras zonas de Europa.



