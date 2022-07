La gobernanza global gana con el feminismo radical Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 7 de julio de 2022, 08:31 h (CET) Tendré que repetirlo una vez más, por si no me explico bien. Después de la Guerra de 1936, que perdieron los “rojos”, los masones, viendo el fracaso de la violencia que hizo muchos mártires, cambió de sistema: “Que el sacerdote perdiera su identidad y envilecer a la mujer (hacerla despreciable). El resultado ya lo estamos viendo, ¿Cuántos clérigos incluida la Jerarquía Católica lleva las vestiduras religiosas que manifiesten su personalidad sacerdotal?

En mi niñez y juventud, aunque ahora se diga lo contrario, la mujer era la reina de la sociedad, siempre los varones las dejaban el mejor puesto para ellas y nadie dudaba de que la dignidad del varón y la hembra son iguales. Pero el plan masónico para destruir la sociedad cristiana, ha dado un fruto asombroso. El estado laico ha llegado a tal extremo de aberración, que la mujer, que siempre será la más perjudicada, pues el varón nunca se quedará preñado ni tendrá que abortar, se manifiestan y blasonan que ellas con su cuerpo hacen lo que quieren, y el matar a su propio hijo es un derecho. ¿Qué dirán el resto de las mujeres que no participan de esa ideología? Ni el mismo Satanás había pensado que llegaría su triunfo a tal extremo.

