Los calzoncillos del cuarto poder

Mientras desayunaba hoy café con leche con sacarina y dos churricos, hay que mantener la línea, en el bar de enfrente de mi casa, unos titulares me han insultado a gran voz. Chillando, la prensa me ha dicho que según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para HENNEO, “el 44% de los españoles cree que la OTAN “no hace lo suficiente” para frenar la guerra”…

A ver, siendo España miembro de la OTAN, lo que digamos sobre Rusia hay que ponerlo en cuarentena porque en cualquier conflicto no se puede ser juez y parte. Y esto es así sin tener en cuenta las noticias que nos llegan de México a través de Internet sobre la guerra.

Y en segundo lugar, no me gusta que me tomen por tonto: después de someter a los españoles a la tortura informativa manipulando la información en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania se refiere, hacer una encuesta después de habernos sometido a un lavado de cerebro a diario con mentiras desde que empezó la guerra, es una falta de respeto imperdonable.

Estoy muy enfadado con los medios de comunicación, que lo sepáis. Y no solo eso, el hecho de sentir que nos queréis meter en un corral de borregos, me hace pensar que no tenéis muy buena opinión de nosotros y que no buscáis nuestro bien, sino que quizás buscáis el vuestro...