¿La legalización de la marihuana? José Morales Martín Lectores

jueves, 7 de julio de 2022, 08:25 h (CET) El debate ocurrido hace unos días en el seno de la Asamblea de Madrid a propuesta del partido de Íñigo Errejón, Más Madrid, sobre la legalización de la marihuana, no es una anécdota.

Si hacemos un sereno análisis de las políticas destinadas a la gente joven impulsadas por socialistas, Podemos, EH Bildu y ERC, revelan una alarmante coincidencia en medidas como la legalización de las drogas, el descenso en los estándares de exigencia educativa y la propuesta de una cultura basada en estilos de vida centrados en la satisfacción del placer.

Con estas medidas nos podemos preguntar: ¿Están buscando el voto fácil de los más jóvenes? No se trata solo de buscar votos fáciles en los caladeros más jóvenes. Se trata de proponer una forma de vida centrada en un individualismo que paraliza y genera disolución social.

