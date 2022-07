El avance ruso en África Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

jueves, 7 de julio de 2022, 08:21 h (CET) En términos de potencia militar, la guerra en Ucrania está suponiendo una mancha para el prestigio ruso. En África, sin embargo, Moscú está demostrando una enorme habilidad para maximizar sus recursos. Preocupa a Europa especialmente la actividad de mercenarios aliados del Kremlin en Malí y el Sahel. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo británico han pedido a la OTAN no minusvalorar el riesgo de desestabilización.

Putin es experto en nadar en aguas turbulentas, apoyando a autócratas en apuros a cambio de contratos para empresas rusas. De Eritrea a Argelia, pasando por Mozambique o República Centroafricana, el continente se ha llenado de armas rusas y de aliados políticos de Moscú, como mostró la cumbre de Sochi en 2019, con cerca de 40 líderes africanos. Pero también aquí hay mucho de apariencia. Simplemente, Rusia no tiene el músculo económico necesario.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.